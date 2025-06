Vitesse rond met Crop

Volgens De Gelderlander tekenen beide partijen maandag een overeenkomst. Vitesse was ooit subtopper in de eredivisie, maar degradeerde vorig jaar omdat de club van voetbalbond KNVB tal van strafpunten had gekregen omdat niet aan de licentie-eisen was voldaan, zoals het tijdig aanleveren van jaarcijfers. Afgelopen seizoen zorgde dat laatste al voor 15 minpunten. Vitesse kreeg nog veel meer van die minpunten aan de broek, waardoor het troosteloos onderaan eindigde in de eerste divisie. Degraderen uit die divisie is niet mogelijk.

BDO stapte op

Al jaren rommelt het op financieel gebied bij de club uit Arnhem en de laatste jaren werd herhaaldelijk van aandeelhouder gewisseld. Vorig jaar was voor BDO de maat vol: die stapte toen op als accountant, nadat het Bureau Financieel Toezicht een boete van € 1,3 miljoen had opgelegd. BDO had een ongebruikelijke transactie van € 6,2 miljoen van voormalig eigenaar Valeri Oyf niet gemeld. Het kantoor weigerde goedkeuring van de jaarrekening 2022/2023, wat de proflicentie van Vitesse andermaal in gevaar bracht.

Crop lijkt dat probleem nu op te lossen, al is de KNVB nog wel kritisch over de nieuwe aandeelhouders: dat zijn vijf buitenlandse investeerders en geruchten gaan dat voormalig kandidaat-eigenaar Coley Parry (door de KNVB toen afgekeurd) daar ook bij betrokken is. De bond maakte in mei nog een voorgenomen besluit bekend om de proflicentie in te trekken. Of dat voornemen met de benoeming van Crop van de baan is, valt nog te bezien.

Crop ging niet over een nacht ijs: voordat de deal rond was, is er maanden onderhandeld.

Bron: De Gelderlander