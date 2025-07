Maximaliseer kwaliteit & controle met deze vier succesfactoren

Klanten én collega’s geven aan dat jouw rol in de accountancy verschuift van uitvoerder naar adviseur. Maar in de dagelijkse praktijk blijkt dat makkelijker gezegd dan gedaan. De hoge werkdruk zorgt ervoor dat je nog vaak vervalt in handmatige controles, het opvragen van documenten en het constant wisselen tussen verschillende softwareprogramma’s. Toch moet de kwaliteit gewaarborgd blijven. Want als jij het niet doet… wie dan wel?

De uitdagingen binnen accountancy

Exact-expert Erik Ledeboer spreekt geregeld accountants die hiermee worstelen. “Ongeacht de vorm van dienstverlening of advies: de verwachtingen van klanten stijgen en in deze krappe arbeidsmarkt kom je simpelweg handen tekort.” Deze knelpunten worden bevestigd door het MKB Barometer onderzoek: 60% van de kantoren ervaart moeite met het vinden van ervaren krachten. Daarnaast geeft 47% aan dat betere integratie van software processen flink kan verbeteren. En 32% ziet in automatisering van controles, rapportages en afsluitingen een kans om klanten extra waarde te bieden.

Wil jij niet meer alles zelf hoeven controleren, maar wél grip en kwaliteit behouden? Volgens Erik is dit hét moment om te focussen op vier succesfactoren.

1. Volledige, juiste en actuele cijfers

“Volledige, juiste en actuele cijfers die onderling op elkaar aansluiten, zijn je fundament. De kwaliteit van jaarrekeningen en aangiftes begint al bij de boekhouding. Door op een slimme manier digitaal met je klanten samen te werken, zorg je ervoor dat deze continu voldoende bij is. In Exact Online Boekhouden laat je bonnetjes en inkoopfacturen digitaal aanleveren en door machine learning verwerken. Ook communiceer je met je klanten via een handige chatfunctie. Zo verminder je vraagposten. En wat denk je van een app waarmee klanten zelf factureren? Op het moment dat ze de verkoopfactuur versturen, vind je de boeking al terug in de administratie.”

2. Management by exception

“Als je slimme accountancy software inzet om controlewerkzaamheden van je over te nemen, hoef je zelf alleen nog maar te controleren op uitzonderingen. Neem bijvoorbeeld Smart Closing in Exact Online Boekhouden: relevante veranderingen en onjuistheden in de administratie worden automatisch gesignaleerd bij de periodeafsluiting. Ook bij het opstellen van de jaarrekening in Exact Online Jaarrekening zie je meteen wat de software voor jou heeft gecontroleerd. Een statusoverzicht vertelt je of alle verplichte velden zijn ingevuld voor een valide deponering bij de KvK, of het resultaat verdeeld is, de balans in evenwicht is en of de afschrijvingen in de balans gelijk zijn aan de afschrijvingen in de winst-en-verliesrekening. Om maar eens wat te noemen.”

3. Standaardisatie

“Cijfers moeten niet alleen kloppen, er moet vooral ook sprake zijn van onderlinge consistentie tussen administratie, jaarrekening en aangiftes. Dit bereik je door zoveel mogelijk te standaardiseren en gebruik te maken van standaard integraties in je software. Een kolommenbalans voor de jaarrekening die rechtstreeks gevuld wordt vanuit boekhouding? Voor correcties in de jaarrekening direct de voorafgaande journaalpost terugschrijven naar de boekhouding? Of een fiscale aangifte die automatisch wordt ingevuld en klaargezet als je de jaarrekening afsluit? Met de juiste accountancy software maak je hier realiteit van. Tel uit je efficiëntie- en kwaliteitswinst.”

4. Adviseren blijft mensenwerk

“Bovenstaande drie factoren zorgen voor een stevige basis. Met kloppende cijfers kom jij toe aan klanten adviseren, mensenwerk dus. Het is een kwestie van je klant goed kennen, zijn of haar business begrijpen en cijfers op de juiste manier interpreteren binnen de context van de klantomgeving. Vooral in die brede context valt nog veel te winnen. Ook hier kan automatisering je helpen. AI mag nu nog niet alle antwoorden paraat hebben, ik verwacht dat we in de toekomst steeds gemakkelijker overzichten en inzichten kunnen opvragen vanuit allerlei mogelijke invalshoeken en over meerdere informatiebronnen. Of het nu gaat om leveranciers, afnemers, concurrenten van je klanten of bepaalde benchmarks; je doet er goed aan open te staan voor alles dat de technologie ons biedt én gaat bieden op weg naar optimale kwaliteit, controle en advies!”