Geen aanpassing lage tarief Vpb en verruimde schenkingsvrijstelling ondanks negatieve evaluatie

De twee regelingen zijn vorig jaar allebei negatief geëvalueerd. Bij zo’n evaluatie zal het kabinet in een reactie toelichten welke stappen worden gezet. Maar die stappen blijven achterwege, schrijft de staatssecretaris aan de Eerste en Tweede Kamer: “Tijdens de voorjaarsbesluitvorming is besloten om de recent negatief geëvalueerde regelingen ongewijzigd te laten. Dit geldt naast het laag tarief van de vennootschapsbelasting en de eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkingen aan kinderen in de schenkbelasting ook voor de vrijstelling bij 25- en 40 jarig dienstverband, de assurantiebelastingvrijstelling van de Brede Weersverzekering, enkele vrijstellingen in de btw, enkele vrijstelling in de overdrachtsbelasting en enkele vrijstellingen in de afvalstoffenbelasting.” Eventuele aanpassingen laat Van Oostenbruggen aan het volgende kabinet.

Vestigingsklimaat en lastendruk

In de evaluatie is geconcludeerd dat het lage Vpb-tarief geen duidelijke onderbouwing en doelstelling heeft. Uitgaande van het doel het mkb te stimuleren, luidt het oordeel ‘beperkt doeltreffend en niet doelmatig.’ Er wordt maar een klein deel van de doelgroep bereikt en het voordeel komt terecht bij een grotere groep bedrijven. Van Oostenbruggen noemt twee veelgebruikte redenen om niet in actie te komen: “Het kabinet is geen voorstander om deze regeling aan te passen vanwege het negatieve effect op het vestigingsklimaat en de lastendruk voor bedrijven.”

Vermogende ouders niet beperken

De eenmalig verhoogde vrijstellingen in de schenkbelasting voor schenkingen aan kinderen zijn niet noodzakelijk, luidde de evaluatie. “Ook zonder deze vrijstellingen worden schenkingen van ouders aan kinderen namelijk al lager belast. Daarnaast zijn de vrijstellingen ook beperkt doelmatig, mede doordat de regelingen met name huishoudens met een relatief goede financiële positie bereiken.” Maar Van Oostenbruggen houdt hier de handen op de rug omdat het kabinet de mogelijkheid van ouders om hun kinderen financieel aantrekkelijk te kunnen ondersteunen, niet wil beperken.