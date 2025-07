KvK: idee dat BV risico’s schijnzelfstandigheid vermijdt klopt niet

Dat komt naar voren in een nieuw trendrapport. De KvK signaleert in het tweede kwartaal van 2025 opnieuw een stijging van het aantal stoppende vestigingen. Samen met een daling van het aantal starters neemt hiermee de groei van het aantal vestigingen al twee jaar af.

Op 30 juni 2025 stonden er 2.588.747 vestigingen ingeschreven in het KVK Handelsregister. Dit is een lichte stijging van 1,2% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2024 en het laagste groeicijfer in de afgelopen tien jaar.

Onzekerheid vanuit politiek

Josette Dijkhuizen, ondernemer en bijzonder hoogleraar Tilburg University: “Door het vallen van het kabinet is er nog langer onduidelijkheid over wat de uitkomst gaat zijn van nieuwe wetten en regels, zoals de VBAR (wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden), het stikstofbeleid en ontwikkelingen rondom arbeidsmigratie. De kans dat deze dossiers voorlopig niet worden opgepakt is groot omdat de huidige demissionair ministers de onderwerpen mogelijk niet meer gaan oppakken. Dat geeft niet de duidelijkheid die veel ondernemers juist wel nodig hebben om bijvoorbeeld noodzakelijke investeringen te gaan doen. Velen zullen voorlopig het zekere voor het onzekere kiezen en in loondienst gaan.”

Rechtsvorm BV stijgt

Opnieuw steeg het aantal starters dat koos voor de rechtsvorm besloten vennootschap (BV). In Q2 2025 waren dit er 10.611, een stijging van 21% ten opzichte van Q2 2024. Een mogelijke oorzaak hiervan zijn nieuwe wetten en regels die gelden voor eenmanszaken, zoals de handhaving op schijnzelfstandigheid.

Sergej Schuurman, jurist en contentredacteur bij KVK legt hierover uit: “Er heerst een idee dat met een BV risico’s omzeild worden als het gaat om de beoordeling bij schijnzelfstandigheid, maar dat is pertinent niet waar. Er gelden dezelfde beoordelingscriteria voor een eenmanszaak en een BV, zo mag er bijvoorbeeld ook bij een BV geen gezagsverhouding zijn tussen de opdrachtgever en de zelfstandige.”

Ontwikkelingen starters en stoppers

Het aantal starters bedroeg in het tweede kwartaal van 2025 53.799. In Q2 2024 waren dit er 61.864. Dit is een afname van 13%

In de sectoren Energie, water en Milieu (-34%), Land- en tuinbouw (-34%) en Gezondheid (-29%) daalt het aantal starters het sterkst

Zakelijke dienstverlening is de sector met de meeste starters (26%), gevolgd door de sectoren Detailhandel (15%) en Bouw (11%)

Het aantal stoppers bedroeg in het afgelopen kwartaal 40.801. In hetzelfde kwartaal van vorig jaar waren dit er 33.136. Dit is een toename van 23%

De stijging is het sterkst in de sectoren Gezondheid (52%), Land- en tuinbouw (50%) en Bouw (33%)

In de sectoren Energie, water en milieu (-17%) en Groothandel (-12%) daalde het aantal stoppers

Bekijk het volledige KVK Trendrapport Q2 2025.