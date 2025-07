Klant moet weg? Laat je (voormalige) klant niet zwerven

In steeds meer gevallen moeten accountants klanten loslaten waar ze eigenlijk graag mee verder zouden gaan. Niet omdat de samenwerking stroef verloopt of omdat de klant geen prioriteit heeft, maar omdat het kantoor waartoe zij behoren strategisch andere keuzes maakt.

Tekort aan accountants, focus op grotere klanten, kostenbeheersing en herpositionering dwingen kantoren tot het afbouwen van hun klantportefeuille. De individuele accountant staat daardoor voor een lastig gesprek: een loyale, goed betalende klant moet worden geïnformeerd dat de samenwerking stopt. Niet omdat de accountant het wil, maar omdat het moet van hogerhand.

Klanten blijven achter zonder oplossing

Bij Accountantsverklaring.nl spreken we bijna dagelijks organisaties die geen accountant meer kunnen vinden. Het gaat vaak om:

Onderwijsinstellingen

Zorginstellingen (subsidies)

Stichtingen en verenigingen

Organisaties die subsidiecontrole nodig hebben

Ze zoeken via Google op termen als “ik zoek een accountant”, “controle jaarrekening stichting”, of “geen accountant beschikbaar”, “accountantsverklaring aanvragen” zonder succes. Het zijn instellingen die niet controleplichtig zijn vanuit BW2 titel 9, maar wel vrijwillig gecontroleerd willen worden of verplicht worden vanuit individuele afspraken, maar nergens meer terecht kunnen.

Professionaliteit eindigt niet bij afscheid

Naar ons idee eindigt professionele verantwoordelijkheid niet bij het formeel beëindigen van een klantrelatie. Integendeel: juist op dat moment is zorgvuldige communicatie en begeleiding van groot belang. Een goede overdracht voorkomt onzekerheid bij de klant en versterkt het vertrouwen in de beroepsgroep als geheel. Het zorgvuldig afronden van de samenwerking is daarmee niet alleen een kwestie van service, maar ook van professioneel fatsoen. Bovendien zorgt het voor behoud van de relatie: wanneer de klant in de toekomst groeit of opnieuw binnen uw strategisch profiel valt, is de kans groot dat zij weer aankloppen bij uw kantoor, tenzij ons kantoor ze inmiddels zó goed bevalt dat ze niet meer weg willen natuurlijk.

Wij helpen je graag met een warme overdracht

Voor veel accountants is het loslaten van een klant geen wens, maar noodzaak. Moet je vanwege strategische keuzes afscheid nemen van klanten? Laat ze niet aan hun lot over. Wij zorgen voor een warme overdracht, duidelijke communicatie en kwalitatief hoogwaardig controlewerk.

Bezoek onze website of neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek (085 060 3900).