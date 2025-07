Ebusco nog altijd zonder handtekening accountant: halfjaarcijfers ook later

Ebusco is als internationaal leverende fabrikant van elektrische bussen een potentieel succesvol bedrijf, maar verkeert toch in zwaar weer. Door problemen met de levering van onderdelen werden eerder bestellingen geannuleerd door onder meer Qbuzz; een faillissementsaanvraag werd afgelopen voorjaar ternauwernood voorkomen. Op de beurs is de waarde van het aandeel in drie jaar gezakt van meer dan € 50 naar 38 cent.

Externe hulp

Vanwege de nog niet goedgekeurde jaarcijfers is de algemene vergadering van aandeelhouders verzet en nu wordt ook de publicatie van de halfjaarcijfers, voorzien voor woensdag, uitgesteld. Ebusco heeft beloofd voor 18 augustus alsnog met de resultaten over de eerste zes maanden te komen. Voor de jaarrekeningcontrole heeft EY “externe hulp” ingeschakeld, aldus het bedrijf.

De datum van 18 augustus is niet toevallig, want dan is er een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Daarop worden stukken gepresenteerd aan geldverstrekkers in verband met het omzetten van leningen in aandelen. De leningen konden niet op tijd worden afgelost.

Topman Christian Schreyer is vorige maand vertrokken, naar verluidt omdat hij niet kon opschieten met oprichter Peter Bijvelds.

Bron: NRC