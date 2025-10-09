Instroom bij PwC daalt, onder meer door AI

Uit het jaarverslag van PwC blijkt dat de instroom van nieuwe medewerkers, voor het eerst in jaren, weer daalt. Een belangrijke oorzaak is de opkomst van AI.

Eind augustus schreef Accountancy Vanmorgen over een onderzoek van Stanford University. Daaruit bleek dat de instroom van starters bij Amerikaanse accountantskantoren door de opkomst van AI met 20 procent was gedaald. Een rondvraag onder Nederlandse accountantskantoren leverde geen herkenning op. Zo liet EY weten: “Als we kijken naar de instroom per 1 september dan zien we geen afname.” Deloitte zag een ‘stabiele instroom’ en ook PwC herkende de trend niet. Maar PwC constateerde wel dat de hoeveelheid werkzaamheden waarmee ‘Associates’ normaal beginnen om het vak te leren afnemen door digitalisering en met name AI.

23 procent minder

In zijn vandaag gepresenteerde jaarverslag maakt PwC melding van een flinke afname van de instroom van personeel. Het totale aantal medewerkers daalde het afgelopen gebroken boekjaar voor het eerst in vier jaar, van 5956 naar 5785. De instroom van nieuwe medewerkers daalde met bijna een kwart. Er traden 870 nieuwe werknemers in dienst waar dat er een jaar eerder nog 1125 en het jaar daarvoor zelfs 1356 waren. De daling zit vooral op juniorniveau, bevestigt CFO Maarten van Pol in het Financieele Dagblad. Volgens bestuursvoorzitter Agnes Koops-Aukes komt de daling onder meer door de inzet van AI of het anticiperen daarop. Ook de groeiende inzet van internationale expertisecentra binnen PwC speelt een rol.

Lichte groei

Volgens PwC zit de afname van de instroom niet aan de accountancytak van de organisatie, maar bij de adviestak. De werkgelegenheid voor jonge accountants zou minder geraakt worden door de opkomst van AI.

PwC realiseerde een omzet van € 1.095,6 miljoen, een groei van 1,5 procent. Dat komt neer op 183.163 per fte, een groei van 1,2%. Het operationeel resultaat steeg met 18,8% en kwam uit op € 225,3 miljoen. Van de Lines of Service boekte alleen Tax & Legal (€ 303,7, een plus van 3,9%) groei. De omzet van Assurance (€ 418,7 miljoen) en Advisory (€ 373,2 miljoen) nam wel toe, maar houdt de inflatie niet bij. Het aantal vrouwen aan de top nam toe. Het aantal nieuwbenoemde vrouwelijk partners steeg van 25,0% naar 41,7% en het aantal nieuwbenoemde vrouwelijke directors van 35,4% naar 47,1% ten opzichte van vorig boekjaar.

Toch trots

Agnes Koops-Aukes is trots op de ontwikkeling die de organisatie doormaakt. “Om effectief in te spelen op de snel veranderende behoeften van onze klanten is het essentieel dat we onze dienstverlening en onszelf blijven ontwikkelen. Collega’s in Nederland en wereldwijd werken steeds vaker samen. Door hen gericht in te zetten en technologie optimaal te benutten, verbeteren we onze efficiëntie, geven we vorm aan de toekomst van ons personeelsbestand en helpen we onze klanten nog beter vooruit.”



