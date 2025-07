Britse toezichthouder onderzoekt controles Deloitte bij Glencore

De Financial Reporting Council (FRC) is een onderzoek gestart naar de wettelijke controles die Deloitte in het Verenigd Koninkrijk heeft uitgevoerd op de jaarrekeningen van Glencore plc en Glencore Energy UK Limited voor de boekjaren die eindigen op 31 december 2013 tot en met 31 december 2020. Dat maakte de Britse toezichthouder woensdag bekend.

Risico’s voldoende beoordeeld

Het besluit om de rol van Deloitte onder de loep te nemen is al op 18 maart genomen, tijdens een vergadering van de Conduct Committee van de FRC. Glencore plc en Glencore Energy UK Limited zijn eerder onderwerp geweest van onderzoeken door overheidsinstanties naar wangedrag. Het FRC-onderzoek zal onder meer beoordelen of Deloitte voldoende aandacht heeft besteed aan het risico van niet-naleving van wet- en regelgeving. “De opening van een onderzoek betekent niet dat de FRC heeft vastgesteld of zal vaststellen dat er sprake is van een schending van de relevante vereisten.”

Boete voor corruptie

Mijnbouwbedrijf Glencore was eerder betrokken bij een groot corruptieschandaal en betaalde in 2022 boetes van meer dan 1 miljard dollar voor corruptiezaken in onder meer Brazilië, Nigeria, Kameroen, Ivoorkust en Congo. Ook bekende het bedrijf schuld in corruptiezaken in de VS en het VK, waarbij het steekpenningen betaalde om opdrachten binnen te halen.