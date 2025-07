AI snoept banen weg: administratief personeel en accountants geraakt

De Nederlandse arbeidsmarkt kent een forse daling in het aantal openstaande vacatures en deze ontwikkeling zou samenhangen met de opmars van AI. Zo kopte het AD vandaag op basis van recente gegevens van vacaturesite Indeed en uitzendorganisatie Randstad.

Hoewel sectoren als de zorg, techniek en groenvoorziening nog steeds kampen met een personeelstekort, is er in andere branches sprake van een duidelijke krimp. Randstad meldt een terugval van 5 tot 10 procent in het aantal vacatures vergeleken met een jaar geleden. Indeed registreerde zelfs een daling van 8 procent in het totale banenaanbod.

Indeed signaleert: ook accountants krijgen concurrentie

Volgens arbeidsmarktexpert Bart van Krimpen van Randstad, die in het AD wordt geciteerd, is met name de vraag naar administratief personeel, softwareontwikkelaars en klantcontactmedewerkers afgenomen. “Vooral bij klantcontact zien we dat slimme chatbots steeds meer taken overnemen, wat de behoefte aan menselijk personeel vermindert,” legt hij uit. Ook Indeed onderstreept de impact van AI. Zij signaleren dat functies zoals accountant en tekstschrijver toenemende concurrentie ondervinden van technologische toepassingen. De terugloop in administratieve vacatures is volgens hen eveneens deels te wijten aan automatisering. AI is overigens niet de enige factor, een afzwakkende economische groei is de voornaamste oorzaak van de dalende vraag naar personeel.

Rapport ING: investeer juist in AI

Vorige week bracht ING nog een rapport naar buiten waarin de bank opriep om om meer te investeren in AI, juist vanwege personeelstekorten en oplopende kosten. Opvallend uit dit onderzoek is dat 58 procent van de kantoren AI-tools zoals ChatGPT gebruikt, maar dat structurele implementatie achterblijft: slechts 25 procent van de kantoren investeert daadwerkelijk in AI. Door routinetaken met behulp van AI te automatiseren, zoals het automatisch verwerken van bankafschriften, detecteren van fraudepatronen of het samenvatten van belastingrapporten, zou de accountant ontlast kunnen worden. Bovendien zou het accountants helpen ‘om processen te optimaliseren, diepere inzichten te verkrijgen en de dienstverlening te verbeteren.’