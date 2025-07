Bijna een derde van de mensen in armoede kampt met problematische schulden

Van de 540.000 mensen in Nederland die in armoede leven, had in 2023 bijna één op de drie (160.000 mensen) te maken met problematische schulden. Dit blijkt uit analyses van het CBS waarin voor het eerst problematische schulden gerelateerd zijn aan armoede.

Ook onder mensen met een inkomen net boven de armoedegrens, de zogeheten bijna-armen, komt schuldenproblematiek veel voor: 22 procent, oftewel 265.000 mensen. Dit blijkt uit nieuwe analyses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat voor het eerst gegevens over schulden direct heeft gekoppeld aan armoede.

Armoede vergroot kans op problematische schulden

Problematische schulden komen onder arme huishoudens drie keer zo vaak voor als gemiddeld in Nederland. In de hele bevolking kampt 10 procent met dit soort schulden. Onder bijna-armen is dat aandeel twee keer zo hoog. CBS beschouwt schulden als problematisch wanneer er sprake is van achterstanden bij onder meer de Belastingdienst, het BKR, zorgpremies of verkeersboetes.

Tussen 2021 en 2023 is het aantal mensen met problematische schulden gestegen, zowel in de arme en bijna-arme groepen als in de gehele bevolking. De stijging was het sterkst bij de bijna-armen. Dat komt deels doordat meer bijstandsontvangers, bij wie problematische schulden veel voorkomen, in 2022 dankzij de energietoeslag nét boven de armoedegrens uitkwamen.

Langdurige schulden raken vooral de allerarmsten

Van de mensen in armoede had 21 procent drie jaar achter elkaar problematische schulden. Bij de bijna-armen lag dit op 16 procent. Langdurige schulden duiden vaak op structurele financiële problemen en moeilijkheden om daaruit te komen.

In arme huishoudens met geregistreerde schulden had ruim de helft (52,5 procent) een openstaande aanslag bij de Belastingdienst. Ook betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars en registraties bij het BKR kwamen veel voor (beide bijna 40 procent). Bijna-armen hadden het vaakst te maken met een BKR-registratie (42 procent), gevolgd door openstaande belastingaanslagen (36 procent) en zorgpremies (33 procent).

Opvallend is dat veel huishoudens meerdere schuldregistraties tegelijk hebben: dat geldt voor 42 procent van de armen en de helft van de bijna-armen.

Weinig financiële buffer

Zowel arme als bijna-arme huishoudens beschikken nauwelijks over financiële reserves. Driekwart van hen had in 2023 een vermogensbuffer die maximaal 25 procent van de armoedegrens bedroeg, dat is te weinig om drie maanden zonder inkomen te kunnen overbruggen.

Bovendien kwamen arme huishoudens niet alleen vermogen, maar ook structureel inkomen tekort. Bijna 60 procent zat tot 25 procent onder het minimumniveau, wat betekent dat zij in 2023 te weinig hadden om gedurende het hele jaar in hun basisbehoeften te voorzien.