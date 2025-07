‘Banken steken weer geld in mkb’

NLInvesteert heeft sinds de oprichting in 2015 zo’n € 1,3 miljard financiering heeft geregeld voor het mkb. Bij investeringen via het platform zijn de laatste tijd vaker ook banken betrokken. “We zien nu een duidelijke omslag”, zegt directeur Dirkjan Takke. “Waar in 2023 en 2024 bij zo’n 30% van de door ons geregisseerde financiering een bank betrokken was, is dat dit jaar gestegen naar ongeveer 50%. We zien banken daarmee steeds vaker bijdragen in onze financieringsmix.”

De drie grote Nederlandse banken ING, ABN Amro en Rabobank doen eraan mee en bieden scherpere rentes Of dat zo blijft, is de vraag. “Mogelijk willen banken hun marktaandeel veiligstellen, nu non-bancaire financiers inmiddels goed zijn voor 25% van het jaarlijkse leningenvolume”, aldus Takke.

Kosten beperken en investeren

Het platform herkent de signalen van SRA en CBS dat het mkb in zwaar weer verkeert. Takke adviseert bedrijven nog scherper op de kosten te letten en te investeren in automatisering. “Dat vergroot je veerkracht en helpt je om concurrerend te blijven, zelfs wanneer importheffingen spelen. En tot slot: blijf vernieuwen. Hoe unieker en waardevoller jouw product, hoe lastiger het voor klanten wordt om over te stappen naar een andere aanbieder.”

MKB-bedrijven kunnen risico’s verder beheersen door hun omzet over meer landen te spreiden. “In dat geval ben je niet direct een belangrijk deel van je omzet kwijt als de importtarieven van een land ineens fors stijgen.”

Rendement

Particuliere investeerders op het platform van NLInvesteert boekten in de eerste helft van 2025 een nettorendement van 7,9%. “De lage wanbetalingsgraad van 1,21% weerspiegelt het stabiele risicoprofiel van de portefeuille.” NLInvesteert verstrekte in het tweede kwartaal van 2025 zo’n € 66 miljoen aan nieuwe financieringen. Daarmee heeft het bedrijf het mkb met in totaal zo’n € 1,3 miljard gefinancierd. Van dit bedrag is meer dan € 757 miljoen afkomstig van particuliere investeerders.