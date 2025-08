Belastingdienst knokt tegen deadlines vernieuwing ICT-systemen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelde in juli een deadline: uiterlijk in oktober moet de Belastingdienst een plan hebben om twee cruciale computersystemen zo snel mogelijk te vervangen. Dat zijn de Klantbeeld Toezicht Applicatie (KTA) en het Informatiesjabloon. Die twee systemen zouden volgens de privacywaakhond structureel de privacy van burgers schenden. Eerder kwam al naar voren dat de Belastingdienst jarenlang de privacy en mogelijk grondrechten van burgers schond met het zelfgebouwde computersysteem RAM (Risico Analyse Model). Daarmee zouden volgens onderzoek van KPMG ook discriminerende zoekopdrachten worden uitgevoerd.

Stekker kon er niet uit

De AP startte daarop een nader onderzoek en daaruit kwamen nog twee privacyschendende systemen naar voren. Direct de stekker eruit trekken kon niet, want dat zou “te ingrijpende gevolgen voor de uitvoering van de publieke taak van de Belastingdienst” hebben. Een van de oplossingen zal zijn inperking van het gebruik van de systemen en beter toezicht daarop. 9.000 medewerkers hebben geen autorisatie meer voor het gebruik van KTA en wie nog wel zoekt in het systeem, wordt gelogd.

ICT en de fiscus vormen een moeilijk huwelijk. Zo is de vernieuwing van het systeem voor de omzetbelasting vertraagd en verbeteringen in de systemen voor loonheffing en inkomstenbelasting zijn gebouwd met verouderde software. Modernisering van het systeem voor de inkomstenbelasting is pas op zijn vroegst over twee jaar aan de orde.

Bron: NRC