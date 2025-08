Vitesse krijgt KNVB-licentie niet terug

Er zijn al jaren problemen bij Vitesse, na Sparta Rotterdam de oudste voetbalclub van Nederland. Vorig jaar raakte de club de licentie om allerlei bestuurlijke en financiële problemen ook al kwijt, maar gaf de KNVB op het laatste moment nog groen licht – weliswaar na degradatie naar de eerste divisie. Veel beterschap was er niet: afgelopen seizoen liep Vitesse tegen 39 punten aftrek op wegens wanbeleid. De licentie werd eerder ingetrokken door de licentiecommissie van de voetbalbond en dat besluit is nu door de beroepscommissie bevestigd. Vitesse rest alleen nog de gang naar de rechter.

De commissie constateert naast het misleidende patroon ook dat de club een gebrek aan transparantie vertoont. “Dit patroon is naar het oordeel van de beroepscommissie structureel, ernstig en hardnekkig gebleken. De beroepscommissie is dan ook van oordeel dat intrekking van de licentie terecht is.” Ook na het intrekken van de licentie heeft Vitesse niet voldaan aan de eisen rond het aanleveren van informatie.

Wwft-boete voor BDO

BDO vertrok vorig jaar als accountant, nadat het Bureau Financieel Toezicht een boete van € 1,3 miljoen had opgelegd omdat een ongebruikelijke transactie van € 6,2 miljoen van voormalig eigenaar Valeri Oyf niet was gemeld. Het kantoor weigerde ook goedkeuring van de jaarrekening 2022/2023. In Crop werd een nieuwe accountant gevonden, maar dat kon de KNVB er niet van weerhouden om in mei alvast het voornemen bekend te maken de licentie in te trekken.

Plannen komen te laat

Het aandeelhouderschap wisselde begin deze zomer van een groep buitenlandse investeerders naar een aantal lokale ondernemers. Maar dat kan de bond niet overtuigen: “Hun initiatieven – het strategische herstelplan – komen echter te laat en zijn bovendien met onzekerheden omgeven die niet voor de start van de competitie 2025/26 kunnen worden weggenomen”, aldus de beroepscommissie, die zich bewust zegt te zijn van de “grote impact” op onder anderen supporters en de regio.

De beroepscommissie vindt de overtredingen “dermate ernstig dat continuering van de licentie onder de gegeven omstandigheden de geloofwaardigheid van het licentiesysteem onaanvaardbaar zou aantasten”.

