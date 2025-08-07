Sittards raadslid opgestapt vanwege vermeende spookfacturen

Raadslid Ron Salvino is opgestapt bij Stadspartij Sittard-Geleen nadat hij vorige week in opspraak raakte wegens betrokkenheid bij miljoenenfraude door een oud-ambtenaar in Helmond.

Zakenblad Quote meldde dat Salvino een rol speelde bij de fraude, waarbij de ambtenaar de gemeente Helmond voor bijna € 3 miljoen tilde. Maandagavond besloot de partij “in goed overleg” door te gaan zonder Salvino, meldt fractievoorzitter Wil Paauwe in een verklaring op Facebook. Dat betekent dat de partij nu nog drie in plaats van vier raadszetels heeft.

De Stadspartij Sittard-Geleen laat “de inhoud en strekking van de kwestie” over aan de advocaat en aan Ron Salvino omdat het om een “persoonlijke kwestie” gaat waar de partij “totaal buiten staat”. Salvino gaf volgens de partij aan “begrip te hebben voor dit besluit”. Ook benadrukte hij “nog steeds overtuigd te zijn van zijn onschuld”.

Lokale coryfee

Salvino zou met zijn ‘projectadviesbureau’ volgens Quote bij de gemeente Helmond bijna € 1 miljoen in rekening hebben gebracht voor niet-verrichte diensten. Salvino (58) is als ondernemer, klusjesman, sponsor en politicus een lokale en graag geziene coryfee die onder meer bekendheid verwierf met de slogan ‘Glasweefsel behangen? Niet lang helle, Ronny belle!’ Die staat op tal van reclameboren en spandoeken in Sittard. Salvino wist zijn publiek te bereiken, onder meer met een skybox bij voetbalclub Fortuna Sittard, waar hij ballen sponsorde die na wedstrijden richting de tribune werden geschoten.

Schadevergoeding

In zijn vriendenkring bevindt zich ook ene Pieter H., topambtenaar in Helmond. Quote onthulde dat voormalig postbode Salvino in de periode 2013-2016 via zijn klusbedrijf voor € 1 miljoen aan facturen indiende bij de gemeente. Die hadden betrekking op glasbewassing en ‘ondersteuning huismeester’, maar dat werk bleek volgens Helmond niet of nauwelijks verricht. De rechter heeft geoordeeld dat Salvino een nog te bepalen schadevergoeding moet betalen. Helmond heeft volgens het Kadaster voor € 605.000 beslag gelegd op vier woningen, een appartement en een parkeervoorziening van Salvino in Sittard.

In 2018 werd hij politiek actief voor het CDA, dat hij afgelopen juni inruilde voor de Stadspartij. Toen had hij er al een beroep bij het Bossche gerechtshof opzitten, dat zijn bezwaar tegen de schadevergoeding van tafel had geveegd.

Bron: ANP, De Limburger