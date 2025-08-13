Tijdelijke wet tegen misbruik turboliquidatie werkt, blijkt uit evaluatie

De tijdelijke wet met maatregelen voor turboliquidaties wordt met twee jaar verlengd, schrijft staatssecretaris Rechtsbescherming Teun Struycken in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil een wetswijziging voorbereiden die de tijdelijke wet permanent maakt.

De tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is gericht op tegengaan van misbruik van turboliquidaties en bevat maatregelen voor meer transparantie en meer rechtsbescherming voor schuldeisers.

Turboliquidaties

Turboliquidaties maken het ondernemers mogelijk om op tijd te stoppen met hun bedrijf als het bedrijf niets meer van waarde bevat, bijvoorbeeld om de laatste voorraden te verkopen en met deze opbrengst zoveel mogelijk schulden te betalen. Op deze wijze kan een ondernemer voorkomen dat schulden verder oplopen als deze bijvoorbeeld door het wegvallen van inkomsten niet meer betaald kunnen worden. Het alternatief is vaak een faillissement waarbij schuldeisers veel minder van hun geld terugkrijgen.

Tijdelijke wet

De tijdelijke wet vergroot transparantie, biedt schuldeisers meer rechtsbescherming en gaat misbruik tegen, schrijft de staatssecretaris. Zo moeten ondernemers schuldeisers actief schriftelijk informeren over het stoppen van het bedrijf. Daarnaast moeten ondernemers bij een turboliquidatie verplicht financiële verantwoording indienen bij de Kamer van Koophandel. Op deze manier wordt duidelijk waar de laatste opbrengsten aan zijn besteed en waarom er niet meer schulden konden worden betaald. Er is risico op misbruik van turboliquidaties als er toch nog schulden achterblijven.

Schuldeisers kunnen dankzij de transparantiemaatregelen uit de tijdelijke wet tegen de turboliquidatie in actie komen door inzage te eisen in de administratie, bestuurders aansprakelijk te stellen of de turboliquidatie door de rechter ongedaan te laten maken. Misbruik maken van een turboliquidatie is strafbaar op grond van de Wet economische delicten en kan leiden tot een bestuursverbod van maximaal vijf jaar.

Evaluatie

Uit de evaluatie van de tijdelijke wet blijkt dat de wet haar doelen grotendeels bereikt, meldt de staatssecretaris. Met de financiële verantwoording is er bij een turboliquidatie meer transparantie en een betere rechtspositie voor schuldeisers. Daarom wil Struycken een wetswijziging voorbereiden die de tijdelijke wet permanent maakt. Uit de evaluatie bleek ook dat er een verbetering nodig is van de handhaving op turboliquidaties. Dit zal worden meegenomen in de voorbereiding van een permanente wetswijziging. In de tussentijd wordt de huidige tijdelijke wet met twee jaar verlengd, zodat de voorzieningen van de huidige wet niet vervallen.

Tweede Kamerbrief bij rapport over tijdelijke wet transparantie turboliquidatie