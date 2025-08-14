CFO’s zetten volledig in AI

CFO’s hebben hun aanpak van Artificial Intelligence (AI) volgens een onderzoek van Salesforce fundamenteel veranderd. Waar ze AI eerder vooral inzetten voor kostenbesparing, beschouwen CFO’s het nu ook als een cruciale motor voor omzetgroei op lange termijn.

In 2020 gaf maar liefst 70% van de 261 wereldwijd ondervraagde CFO’s aan dat hun AI-strategie conservatief was. Nu is dat percentage gedaald naar slechts 4%. Deze snelle omslag laat zien dat financiële leiders overal erkennen dat AI geen opkomende technologie meer is, maar een cruciale tool voor het verbeteren van de efficiëntie, het optimaliseren van operaties en voor langetermijngroei.

Nieuwe denkwijze

Aan de basis van deze verandering ligt volgens het onderzoek een nieuwe denkwijze van CFO’s over de ROI van investeringen in technologie. Meer dan de helft (61%) van de CFO’s zegt dat AI agents, die in staat zijn om taken autonoom uit te voeren, ertoe leiden dat ze ROI op een andere manier evalueren. In plaats van het succes van investeringen met klassieke parameters te berekenen, kijken ze naar een groter aantal bedrijfsresultaten.

“De introductie van digitale arbeid is niet zomaar een technische upgrade, maar een bepalende en strategische verschuiving voor CFO’s”, zegt Robin Washington, President en Chief Operational & Financial Officer bij Salesforce. “Met AI-agents transformeren we niet alleen businessmodellen, maar hervormen we ook de volledige scope van de rol van een CFO. Dit vraagt om een nieuwe mindset naarmate nu de rol zich uitbreidt van financiële beheerders naar architecten van de bedrijfswaarde van agentic AI.”

Meer dan cost cutting

Vorig jaar stond 65% van de CFO’s onder druk om de ROI van technologische investeringen te versnellen. Nu erkennen zij dat de waarde van AI niet alleen draait om kostenbesparing op de korte termijn, maar ook om bedrijfsresultaten op de lange termijn. Denk aan omzetgroei, productiviteitswinst en betere besluitvorming. Allemaal zaken die AI agents kunnen verbeteren.

“De ROI van oudere technologie hangt vaak af van onmiddellijke, meetbare resultaten”, zegt een van de respondenten van de CFO-survey. “Het rendement van AI bouwt zich daarentegen vaak op lange termijn op via een onafgebroken proces en nieuwe bedrijfsmodellen.”

De cijfers:

Vijf jaar geleden hield 70% van de CFO’s vast aan een conservatieve AI-strategie. Twee jaar geleden was dat nog 43%.

Nu hanteert slechts 4% van de CFO’s een conservatieve AI-strategie, terwijl een derde een agressieve aanpak heeft gekozen.