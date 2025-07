Waarom AI de mens nooit uit de accountancy vervangt

AI is overal, maar in ons vak blijven slimme mensen onmisbaar. AI (officieel Artificial Intelligence) is in de Accountancy niet meer weg te denken. Daarom noem ik het ook weleens Accountancy Intelligence. AI-tools zijn ingebouwd in de gerenommeerde boekhoudpakketten. Ze worden gebruikt voor data-analyse en talloze andere toepassingen. Criticasters roepen al dat ons werk op termijn volledig vervangen zal worden door AI. Ben ik daar bang voor? Het antwoord is: nee!

Menselijke maat blijft nodig

Ik denk namelijk dat AI zeker bijdraagt aan efficiënter werken. Daardoor geloof ik ook dat de werkdruk op termijn misschien wel wat zal afnemen. Maar ik geloof nooit dat AI de menselijke maat volledig kan vervangen. Ja, je kunt snel antwoorden krijgen van CoPilot of ChatGPT. En in veel gevallen klopt dat antwoord ook. De kwaliteit wordt zelfs steeds beter.

Advies draait om mensen

Maar vragen als: ‘Moet ik mijn eenmanszaak omzetten in een BV?’ of ‘Moet ik personeel aannemen?’ zijn niet 100% theoretisch te beantwoorden. Je moet je ook afvragen of het antwoord bij je past. Advisering is zoveel meer dan alleen het opdreunen van feiten. Het is ook kijken naar je klant. Aanvoelen wat hij of zij prettig vindt. En samen de risico’s en voor- en nadelen van elke keuze afwegen. Soms kom je samen tot de conclusie dat oplossing A fiscaal veel voordeliger is dan B. Maar dat iemand erg onrustig wordt van deze oplossing. De extra stress weegt dan niet op tegen het fiscale voordeel. Als menselijke adviseur herken je de onrust en kun je dit bespreekbaar maken. Ik geloof niet dat AI deze competenties op korte termijn zal krijgen.

Gebruik AI slim, niet klakkeloos

Moet je deze ontwikkeling als accountant dan links laten liggen? Ook daarop is het antwoord volmondig nee. Je moet mee met je tijd. De efficiency voordelen herkennen. AI gebruiken waar het kan. En omzetten naar persoonlijke adviezen en begeleiding waar nodig. Ik denk dat wij daar bij KRC Van Elderen heel goed mee bezig zijn.

Jong leert van oud (en andersom)

We lopen niet voorop te pionieren. Het klopt dat we nog geen eigen chatbot hebben waar klanten hun vragen aan kunnen stellen. Daar ligt niet onze prioriteit. We zetten AI in waar we kunnen en waar dat echt voordeel oplevert. Maar we leggen de nadruk op het persoonlijke. En dat zullen we blijven doen. En hoe zit het dan met de jonkies? Die zijn veel meer met AI-tools opgegroeid dan de wat ouderen onder ons. Je merkt dan ook dat zij het nog sneller inzetten. Dat vind ik ook zo leuk aan een gemixt kantoor. We kunnen veel leren van elkaar. Ik leer van de jongere generatie hoe ik AI makkelijk kan inzetten. Bijvoorbeeld voor het schrijven van een standaardmail. Maar gelukkig kan ik ze nog veel leren over hoe je aan een klant uitlegt welke informatie hij of zij makkelijk uit de boekhouding kan halen. En wat dat zegt over zijn of haar bedrijf. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ze ook weten hoe wij ‘vroeger’ iets deden.

Blijf zelf nadenken

13-koloms boekhouden hoeven ze niet meer te leren. Maar even met de hand (zonder scan- en herken) een paar inkoopfacturen inboeken om te snappen wat er onderwater gebeurt, dat blijft volgens mij een hele belangrijke stap. Een stap die je niet zomaar over mag slaan. Computers maken geen fouten. Maar de mensen die erachter zitten wel. Een foutieve prompt geeft een foutief antwoord. Daarom is het zo belangrijk dat we wel zelf na blijven denken. Zo blijven we intelligente accountants.

Vind jij AI interessant, maar de persoonlijke touch belangrijker? Bekijk onze werkenbij-site voor gave vacatures! Of neem meteen contact met me op en dan drinken we samen een kop koffie. Dát kan ChatGPT niet. Wij samen wel.