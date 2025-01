Rapport: accountants op keerpunt

Accountantskantoren wereldwijd staan voor een uitdagende transitie. Het rapport, samengesteld door Wolters Kluwer Tax & Accounting, toont een sector in beweging, waarin geavanceerde technologieën een sleutelrol spelen in het verhogen van efficiëntie en strategische besluitvorming. Toch is er terughoudendheid bij de adoptie van tools zoals generatieve AI: slechts 27% van de professionals gebruikt deze technologie in hun workflow, ondanks de brede erkenning van de impact ervan.

De uitdagingen beperken zich echter niet tot technologie. Het aantrekken en behouden van talent blijkt cruciaal, nu de sector worstelt met een tekort aan professionals en een groeiende vraag naar adviesdiensten. Flexibele werkregelingen en een sterke focus op werk-privébalans worden steeds belangrijker om talent te behouden en klanttevredenheid te waarborgen.

Het rapport benadrukt dat een succesvolle toekomst ligt in het combineren van mensgerichte strategieën met technologische vooruitgang. Kantooromgevingen die zowel innovatieve tools als persoonlijke interactie waarderen, zullen sterker staan om de uitdagingen van morgen aan te gaan.

Talentkloof in de accountancysector

Wereldwijd kampt de accountancysector met een tekort aan professionals, een uitdaging die kleine (35%), middelgrote (40%), en grote kantoren (37%) zwaar treft en naar verwachting de komende vijf jaar significant zal blijven. 45% van de kantoren ziet het balanceren van werkdruk en welzijn als prioriteit, cruciaal voor het behoud van personeel.Het werven van geschikt talent wordt bemoeilijkt door een krimpende instroom van professionals; 40% van de kantoren noemt dit een grote uitdaging. Permanente educatie is essentieel (37%) om werknemers te ontwikkelen, met name in Europa (43%), waar het als een tweede grootste uitdaging wordt gezien.In een concurrerende markt worstelen 36% van de kantoren met het vasthouden van vakkundige professionals.

Het tekort aanpakken

37% van de kantoren biedt hybride en remote werk aan om werk-privébalans te verbeteren. 80% van de professionals ziet technologie als een oplossing, zoals AI en automatisering, om repetitieve taken te verminderen en strategischer werk te faciliteren. Prioriteit wordt gegeven aan concurrerende salarissen (38%), flexibel werk (37%), professionele ontwikkeling (35%), en een positieve bedrijfscultuur (32%). Hoewel technologische integratie door 43% wordt erkend als essentieel, investeren slechts 18% van de kantoren actief in geavanceerde technologie als onderdeel van hun talentstrategie. Het ontwikkelen van technische vaardigheden en gebruik van technologie zoals AI kan een sleutelrol spelen in het oplossen van de talentkloof.

Technologieadoptie en Innovatie

Slechts 19% van de Europese professionals identificeert zich als innovator, terwijl 41% zichzelf ziet als ‘mainstream adopter’. Nederland, België en het VK hebben het hoogste percentage mainstream adopters, terwijl Italië, Spanje en Duitsland meer innovatieve kantoren hebben. Grote kantoren zijn vaker innovators (72%) in vergelijking met microkantoren (37%). 55% van de Nederlandse kantoren werkt volledig in de cloud, de hoogste adoptie in Europa. Voordelen zoals verbeterde functionaliteiten en kosteneffectiviteit stimuleren cloudgebruik, maar bezorgdheid over gegevensbeveiliging en transitiekosten blijven uitdagingen.

Waar staat Nederland?

In Nederland speelt de toekomst van de accountancy zich af tegen de achtergrond van een toenemende digitale transformatie, waarbij technologie omarmen en personeel bijscholen cruciaal zijn. Maar liefst 73% van de accountants verwacht dat kunstmatige intelligentie (AI) binnen vijf jaar de sector zal revolutioneren. Hoewel 50% positief is over de adoptie van AI, maakt 56% zich zorgen over gegevensbeveiliging en privacyrisico’s. Op dit moment gebruikt slechts 15% van de kantoren AI, maar 33% is van plan dit binnen 18 maanden te implementeren, wat het op twee na hoogste percentage in Europa is. De verwachte voordelen van AI omvatten vooral efficiëntiewinst door taakautomatisering (61%) en het stroomlijnen van processen om meer tijd vrij te maken (49%).

