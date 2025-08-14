Het ondernemersverhaal van Thijs Bezemer

Ondernemen is keuzes maken, risico’s nemen en vooral blijven doorgaan. Thijs Bezemer weet daar alles van. Met een flinke dosis ambitie bouwde hij aan zijn bedrijven en vond hij in WEA Gouda een partner die met hem meedenkt, adviseert en ondersteunt. In deze video vertelt Thijs hoe die samenwerking eruitziet, welke inzichten hij kreeg en waarom hij WEA Gouda ziet als meer dan alleen zijn accountant.

Bij WEA Gouda staan jouw talent en ontwikkeling centraal. In vergelijking met grote kantoren krijg je bij ons de vrijheid en het vertrouwen om je werk op jouw manier te doen, met de juiste begeleiding en volop groeikansen. Jouw ideeën en inbreng zijn waardevol voor onze organisatie! Met een platte organisatie en een fijne werksfeer – gewaardeerd met een 8,7 door onze collega’s – voel jij je hier snel thuis. Samen met 35 collega’s, waaronder 8 accountants (AA/RA) en 4 fiscaal juristen, zetten we ons dagelijks in voor onze klanten. Klinkt dit als de plek voor jou? Bezoek de vacature en ontdek jouw toekomst bij WEA Gouda! (link naar de aangegeven vacature in de planning)