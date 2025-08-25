Home » ‘Met zakelijk account op webshop is btw eenvoudig te omzeilen’

Wie op een webwinkel als Amazon een zakelijk account aanmaakt, komt met gemak onder de 21% btw uit, meldt Follow the Money.

25 augustus 2025 door Accountancy Vanmorgen

Het is volgens de site de vraag of de Belastingdienst daar iets tegen kan doen. Follow the Money werd ingelicht door Sparta-fan Sven van Zuijlen, zzp’er en Rotterdamse handelaar in reiskoffers. Hij kocht via Amazon bij een bedrijf in België een koffiezetapparaat. Bij het afrekenen zakte de prijs van het apparaat plotseling met meer dan € 20. Van de originele prijs van ruim € 100 was de btw afgetrokken. Na het afrekenen van het koffiezetapparaat bleek hij ook strandstoelen, mountainbikes en een doos Premium Pokémonkaarten btw-vrij te kunnen aanschaffen met zijn zakelijke account.

Bron: ANP

