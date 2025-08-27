Nog een paar maanden voor de FBAR-deadline: wat is FBAR en waarom is het belangrijk?

Nederlandse klanten met een Amerikaans staatsburgerschap hebben vaak geen idee: als ze buitenlandse bankrekeningen hebben, moeten ze daarover apart rapporteren aan de Amerikaanse overheid. Die verplichting heet FBAR – en de deadline nadert.

Wat is FBAR?

FBAR staat voor ‘Foreign Bank Account Report’ en is officieel bekend als FinCEN Form 114. Deze verplichte rapportage geldt voor iedereen met de Amerikaanse nationaliteit of een Green Card, die op enig moment in het jaar meer dan $10.000 opgeteld op buitenlandse rekeningen heeft staan – ook als die in Nederland zijn.

De rapportageplicht is onderdeel van de Bank Secrecy Act, een Amerikaanse wet bedoeld om belastingontduiking via buitenlandse rekeningen te voorkomen. Belangrijk om te weten: FBAR is geen belastingaangifte, maar een meldingsverplichting. De informatie gaat naar FinCEN, een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën, en niet naar de IRS. Toch zijn de gevolgen bij niet-naleving fors.

Wanneer is de deadline?

De deadline voor het indienen van de FBAR is 15 april, maar er is automatisch uitstel tot 15 oktober. Dat betekent dat Amerikaanse Nederlanders nog een paar maanden hebben om aan hun FBAR-verplichtingen te voldoen – mits ze zich bewust zijn van die verplichtingen.

De meldplicht geldt voor iedere ‘US person’ met een of meer buitenlandse bankrekeningen, beleggingsrekeningen, pensioenrekeningen of spaarrekeningen waarvan het gezamenlijke saldo op enig moment in het jaar $10.000 of meer is geweest. Dus ook voor:

Nederlanders met een Amerikaans paspoort

Personen met een (verlopen) Green Card

Nederlanders met een Amerikaanse ouder, mits zij de nationaliteit hebben geaccepteerd of er later achter komen dat zij als Amerikaan gelden

Veel mensen realiseren zich dit pas wanneer ze een brief van de bank krijgen waarin om een Amerikaans belastingnummer wordt gevraagd.

Wat zijn de gevolgen bij het niet (op tijd) indienen?

Het niet (tijdig) indienen van een FBAR kan leiden tot hoge boetes. De boetes zijn in veel gevallen hoger dan bij reguliere belastingaangiftes en kunnen oplopen tot duizenden dollars per overtreding, per jaar. In ernstige gevallen, bij opzettelijke nalatigheid, kunnen zelfs strafrechtelijke sancties volgen.

Zelfs wie geen belasting verschuldigd is, maar wél onder de meldplicht valt en niets indient, kan een boete opgelegd krijgen. Het niet melden van bijvoorbeeld een Nederlandse spaarrekening of beleggingsrekening kan dus verstrekkende gevolgen hebben.

Wat moet je als accountant weten?

Als accountant of adviseur is het belangrijk om bij klanten met een mogelijke VS-connectie na te gaan of zij FBAR-plichtig zijn. De signalen zijn vaak subtiel, maar een aantal vragen kan al snel duidelijkheid geven:

Bent u geboren in de VS?

Heeft u ooit een Green Card gehad?

Heeft u een Amerikaanse ouder?

Hebt u een Amerikaans paspoort of SSN?

Stel deze vragen bij het klantacceptatieproces of het jaargesprek. Een tijdige signalering kan klanten behoeden voor dure fouten.

FBAR versus Amerikaanse aangifte

De FBAR-verplichting staat los van de reguliere Amerikaanse belastingaangifte (Form 1040). Veel Amerikaanse Nederlanders denken dat als zij geen aangifte hoeven te doen, zij ook geen FBAR hoeven in te dienen. Dat is een misverstand. De meldplicht staat op zichzelf, ook als er geen inkomen in de VS wordt gegenereerd.

Een bijkomend aandachtspunt: de FBAR wordt digitaal ingediend via het BSA E-Filing System, en dus niet via het gewone IRS-portaal.

Voorbeeld uit de praktijk

Een klant die in Nederland woont en werkt, spaart jaarlijks op een gezamenlijke rekening met zijn partner. Omdat het saldo tijdelijk boven de $10.000 kwam, geldt de meldplicht. Ook pensioenbeleggingen of buitenlandse beleggingsplatforms zoals DeGiro kunnen onder de FBAR vallen. Veel klanten weten dit niet en zijn verbaasd wanneer zij alsnog worden geconfronteerd met sancties of vragen van hun Amerikaanse accountant.

Tot slot: wees op tijd

De FBAR-deadline van 15 oktober lijkt nog ver weg, maar de voorbereiding kost tijd. Klanten moeten saldo-overzichten verzamelen, rekeningen identificeren en hun Amerikaanse status controleren. Zonder SSN of ITIN is indienen bovendien niet mogelijk, en dat traject kan weken tot maanden duren.

Meer informatie en hulp

Bij Americans Overseas kun je terecht voor gratis advies en ondersteuning bij Amerikaanse belastingverplichtingen. Het team van ervaringsdeskundigen helpt bij het indienen van de FBAR, het verkrijgen van een SSN of ITIN, en begeleidt zowel klanten als hun adviseurs bij het correct nakomen van alle verplichtingen.