Let op de 15 oktober FBAR-deadline: Amerikaanse belastingverplichtingen voor Nederlandse klanten

Wat is FBAR en waarom is het belangrijk?

De FBAR (Foreign Bank Account Report) is een verplichte rapportage voor Nederlanders die in Amerika geboren zijn, een Amerikaanse ouder hebben of ooit een Green Card hebben gehad.

De FBAR-deadline valt jaarlijks op 15 oktober, en het niet tijdig indienen kan leiden tot forse boetes van de Amerikaanse belastingdienst (IRS).

Meest gemaakte fouten bij FBAR

Veel ‘toeval Amerikanen’ in Nederland maken onbewust fouten bij het voldoen aan hun FBAR-verplichtingen. De meest voorkomende fout is simpelweg het niet indienen van de FBAR omdat men zich niet bewust is van de verplichting.

Veel mensen denken dat, zolang ze in Nederland belasting betalen en geen inkomsten uit de VS hebben, zij geen rapportage hoeven te doen. Dit is echter niet het geval. De Amerikaanse wet vereist dat alle buitenlandse rekeningen boven de $10.000 worden gerapporteerd, ongeacht de herkomst van de inkomsten.

De risico’s van een delinquent FBAR-status

Het niet tijdig of incorrect indienen van de FBAR kan grote gevolgen hebben. De boetes voor een zogenaamde ‘delinquent FBAR’ zijn enorm. Voor niet-opzettelijke overtredingen kunnen boetes oplopen tot $10.000 per overtreding. Bij opzettelijke overtredingen kan de boete zelfs oplopen tot 50% van het saldo op de buitenlandse rekening per jaar dat de FBAR niet is ingediend. Deze boetes kunnen in sommige gevallen hoger zijn dan het saldo van de rekening zelf.

Waarom is de 15 oktober deadline belangrijk?

Voor accountants is het essentieel om te weten dat de deadline voor het indienen van de FBAR jaarlijks op 15 oktober valt. Dit geldt voor alle Amerikaanse staatsburgers die buitenlandse rekeningen hebben, ook als ze in Nederland wonen.

Met naar schatting 42.000 Nederlanders die ook Amerikaanse staatsburgers zijn, is het belangrijk om deze datum niet over het hoofd te zien. Het missen van de deadline kan leiden tot aanzienlijke boetes en complicaties met de Amerikaanse belastingdienst.

Boetes voor het niet naleven van FBAR-verplichtingen

De boetes voor het niet naleven van FBAR-verplichtingen zijn exorbitant, vooral in vergelijking met Nederlandse boetes. Waar Nederlandse boetes voor fiscale overtredingen vaak relatief mild zijn, kunnen de FBAR-boetes van de IRS in de tienduizenden dollars lopen, zelfs voor onopzettelijke fouten.

Voor veel van deze Nederlanders komt de verplichting als een verrassing, en zonder de juiste begeleiding kunnen zij onverwachts met zeer hoge boetes worden geconfronteerd.

Wat kunnen accountants doen?

Als accountant is het belangrijk om jouw klanten tijdig te informeren over hun FBAR-verplichtingen en hen te helpen bij het tijdig indienen van de benodigde documenten.

Voor veel klanten komt de Amerikaanse wetgeving onverwacht, en zij zijn zich niet bewust van de gevolgen van een gemiste deadline. Door je klanten te attenderen op de 15 oktober-deadline, kun je hen beschermen tegen onnodige boetes en problemen met de Amerikaanse belastingdienst.

Meer informatie en hulp

Bij Americans Overseas kun je terecht voor gratis advies en ondersteuning voor mensen die worstelen met hun Amerikaanse belastingverplichtingen. Het team bestaat uit ervaringsdeskundigen die de situatie door en door kennen en kunnen helpen met het correct indienen van de FBAR en hen beschermen tegen hoge boetes.

Wil je meer weten over wanneer een klant een US person is of wat FBAR inhoudt? Neem contact op met Americans Overseas voor deskundig advies en begeleiding bij Amerikaanse belastingverplichtingen.