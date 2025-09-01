Moore Belgium nestelt zich met 100e overname tussen big four

Moore Belgium is bij de zuiderburen na de 100e overname de vierde accountants- en adviesorganisatie van het land geworden, gemeten in medewerkers. KPMG is ingehaald.

Moore nam deze zomer de Brussels-Waalse groep DNA 33 over, wat tot nu toe de grootste aankoop is. In aantal mensen is het bedrijf nu groter dan KPMG, berekende De Tijd. Moore Belgium is sinds 2020 voor 55% in handen van Waterland Private Equity, die de afgelopen jaren de buy-and-buildstrategie succesvol toepaste met 63 overnames bovenop de 37 die Moor op eigen kracht al had gedaan.

DNA 33 telt vijf bedrijven en ruim 200 medewerkers, goed voor € 27,5 miljoen omzet. Moore Belgium heeft nu 2.200 mensen in dienst en boekt € 217 miljoen omzet. Eerder was BDO al gepasseerd, nu is ook KPMG ingehaald. Nummer 3 PwC is binnen handbereik, maar EY en marktleider Deloitte zijn nog een stuk groter. Bovendien blijft KPMG in omzet wel groter dan Moore.

Meer focus op AI

Peter Verschelden, uitvoerend voorzitter van Moore Belgium, zegt dat groeien niet per se de doelstelling is. “Onze doelgroep is bovendien anders dan bij de Big Four. We mikken op kleine en vooral middelgrote bedrijven.” Met DNA 33 haalt Moore ook automatiseringskennis in huis: “We zijn van oorsprong een boekhoudkantoor en nu zetten we de juiste stap naar de toekomst. We horen zoveel over AI en de impact ervan en met deze overname tonen we dat we klaar zijn om onze klanten te helpen bij hun digitalisering en het toepassen van AI op hun business. Het is een zeer bewuste keuze om onze focus stilaan te verleggen, want de dagdagelijkse opvolging van cijfers en belastingen zal toch meer geautomatiseerd verlopen.”

De overname levert Moore Belgium ook kantoren in Luxemburg en Lissabon op, passend in de plannen om een Europees netwerk uit te bouwen. In ons land heeft Waterland een belang in Moore DRV en in De Jong & Laan.

