Trumps SEC-voorzitter zet chef van toezichthouder accountants aan de kant

Voorzitter Paul Atkins van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft Erica Williams, hoofd van accountantstoezichthouder PCAOB, verzocht af te treden. Williams bevestigde dinsdag aan medewerkers dat ze haar functie neerlegt na een verzoek van Atkins, die in april werd beëdigd als SEC-voorzitter.

Streng handhavingsbeleid

Williams stond sinds 2022 aan het roer van de PCAOB en voerde een streng handhavingsbeleid bij de grote accountantskantoren. Onder haar leiding werden nieuwe, uitgebreide auditstandaarden geïntroduceerd en kregen accountantsfirma’s recordboetes opgelegd voor overtredingen.

Dat leidde tot weerstand vanuit de sector, die opriep tot koerswijziging. Republikeinse politici stelden zelfs voor om toezichthouder PCAOB af te schaffen, maar dat plan haalde het niet in recent aangenomen wetgeving.

‘Belangrijker dan ooit’

In haar verklaring benadrukte Williams het belang van de PCAOB, meldt de Financial Times. “Met hoge economische onzekerheid die het risico op fraude vergroot, is de missie van de PCAOB belangrijker dan ooit.” Ze waarschuwde voor het ondermijnen van de toezichthouder en riep op om het werk van haar medewerkers voort te zetten ter bescherming van beleggers.

Atkins, bekend als voorstander van minder strenge regelgeving, zei in een verklaring: “We kijken ernaar uit om onze toezichthoudende verantwoordelijkheid ten aanzien van de PCAOB voort te zetten terwijl het zijn belangrijke werk voortzet.”

De PCAOB werd opgericht na het Enron-schandaal om belangenconflicten bij accountantskantoren tegen te gaan en toe te zien op de jaarrekeningcontrole bij beursgenoteerde bedrijven. Williams verzette zich fel tegen de Republikeinse pogingen om de instantie op te heffen, en prees in haar afscheid de inzet van haar team en de steun van stakeholders voor het behoud van de organisatie.

