Boekhouder spoorloos na faillissement Twents administratiekantoor

De directeur van het failliete administratiekantoor Hasselo Finance & Control uit Hengelo is spoorloos verdwenen, terwijl zijn voormalige verhuurder achterblijft met een flinke schadepost. Dat meldt regionaal dagblad Tubantia.

Hasselo, dat onder meer boekhouddiensten verzorgde voor bedrijven, ging onlangs failliet. De curator krijgt sindsdien geen contact met de boekhouder.

De eigenaar van het Hengelose appartement waarin het bedrijf was gevestigd, Henk Heerkes, heeft nog bijna 15.000 euro tegoed aan achterstallige huur en gemaakte ontruimingskosten. Na slechts twee maanden huurbetaling in de zomer van vorig jaar volgden maanden van uitblijvende betalingen en smoezen, vertelt hij in de regionale krant, waaronder een verzonnen verhaal over een overleden vader.

Na een gerechtelijk bevel werd het appartement ontruimd. Daarbij trof Heerkes een ravage aan: vervuilde sanitaire voorzieningen, achtergelaten meubels en grote hoeveelheden afval. “Het was één grote rotzooi,” aldus de verhuurder, die met drie man een hele dag bezig was met schoonmaken.

Heerkes noemt het een flinke kater en denkt niet dat hij zijn geld nog zal terugzien. Alleen een voorafgaand grondig onderzoek naar de huurder had deze situatie wellicht kunnen voorkomen, concludeert hij achteraf.

Hoe het faillissement van het Twentse administratiekantoor wordt afgewikkeld is nog niet duidelijk.