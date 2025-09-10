Private-equitymanagers zwaarder belast, opbrengst naar korting op brandstofaccijns

Het demissionaire kabinet-Schoof gaat fonds- en bedrijfsmanagers in de private-equitysector zwaarder belasten. De lucratiefbelangregeling wordt waarschijnlijk aangepast, waardoor het belastingtarief in box 2 voor private-equitymanagers van de huidige 24,5–31% naar 28–36% zou stijgen.

Dat meldt het FD op basis van nog vertrouwelijke Prinsjesdagstukken die zijn ingezien. De maatregel moet jaarlijks €45 miljoen opleveren en volgt op twee oproepen van NSC, die door een ruime Kamermeerderheid werden gesteund maar tot nu toe door het kabinet werden afgehouden. De VVD stemde beide keren tegen, maar het kabinet gaat nu toch mee in de wens van de Kamer.

De opbrengst wordt ingezet om de verlenging van de korting op de brandstofaccijns — die in 2026 €1,7 miljard kost — mede te financieren. Het pakket omvat verder het schrappen van de invoering van rode diesel, het aanwenden van EU-heffingen op CO₂-intensieve importproducten, aanpassingen in de energiebelasting en een versobering van fiscale voordelen voor buitenlandse werknemers.

Kritiek op aanpassen lucratiefbelangregeling

Private-equityhuizen en de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) reageren kritisch. Zij waarschuwen dat de verhoging de concurrentiepositie van Nederland schaadt, omdat vergelijkbare regimes in buurlanden aanzienlijk gunstiger zijn. Bovendien vrezen zij bredere gevolgen voor het investeringsklimaat en start-ups.

De lucratiefbelangregeling, ingevoerd in 2009 om de fiscale behandeling van inkomsten uit belangen in beheerde bedrijven te verduidelijken, blijft hiermee onderwerp van discussie. NSC pleit al langer voor gelijke behandeling met arbeidsinkomen in box 1 (49,5%), maar het ministerie van Financiën achtte dit onuitvoerbaar.

Belastingplan

Het volledige Belastingplan 2026, inclusief deze maatregel en alternatieve dekkingsopties zoals een leegstandsheffing en aanpassing van de overdrachtsbelasting, wordt op Prinsjesdag gepresenteerd. Stemming in de nieuwe Tweede Kamer volgt naar verwachting pas eind dit jaar.

Bron: FD