‘Weglek’ van accijns en btw door tanken over grens loopt op

Volgens de betrokken organisaties is het prijsverschil met buurlanden de belangrijkste oorzaak. Brandstof zou in België momenteel fors goedkoper zijn. Uit onderzoek van UnitedConsumers zou het om een verschil van 17 procent gaan. Hierdoor wijken steeds meer automobilisten uit naar tankstations net over de grens. Naar schatting wordt daardoor ruim 1 miljard liter brandstof in het buitenland afgenomen door Nederlandse automobilisten.
Overheid loopt geld mis
Dat heeft twee gevolgen. Enerzijds verliezen Nederlandse pomphouders, vooral in grensregio’s, omzet. Anderzijds loopt ook de overheid inkomsten mis, doordat accijns en btw niet in Nederland maar in het buitenland worden afgedragen. Daarbij gaat het om substantiële bedragen: op brandstof rust niet alleen een vaste accijns per liter, maar ook 21 procent btw over de totale verkoopprijs.
Branchepartijen signaleren dat het probleem verder is toegenomen sinds de brandstofprijzen opliepen door de onrust in het Midden-Oosten. Tankstationexploitanten in Zuid-Nederland melden dat de afzet in korte tijd is teruggelopen, bij sommigen daalde de afzet met 25 procent. Daarmee wordt volgens ondernemers en belangenorganisaties opnieuw zichtbaar hoe belastingverschillen consumentengedrag direct kunnen beïnvloeden.
Gelijker speelveld
VNO-NCW Brabant Zeeland pleit daarom voor een meer gelijk speelveld met de buurlanden. Volgens de organisatie raken de verschillen niet alleen tankstations, maar ook andere sectoren in de grensregio zoals supermarkten, doordat bestedingen steeds vaker naar het buitenland verschuiven.
Bron: BNR
Reacties
Wendy zegt
De schatkist loopt wel meer mis dan alleen de benzine accijns en btw. Steeds meer Nederlanders gaan èèn keer per maand over de grens boodschappen doen. Neem bijvoorbeeld een pak kaas 12 plakken gesneden van de Lidl, in Nederland betaal je daarvoor 5,49 minimaal terwijl je voor de zelfde Nederlandse kaas bij de lidl in Duitsland 2,99 betaald en dan zwijg ik nog maar over de verschillen tussen de drank en tabak. Wat dat betreft worden de ondernemers hier in Nederland kapot gemaakt in alle opzichten. Hetzelfde geldt voor de zorg hier in Nederland, je mag blij zijn als je met een klacht binnen een half jaar geholpen wordt maar in Duitsland en België wordt je gemiddeld binnen twee weken geholpen. Nederland wordt aan alle kanten kapot gemaakt. Voor veel mensen is het ook echt letterlijk en figuurlijk proberen om hun hoofd boven water te houden.
Emiel zegt
Ik hoor steeds dat de verlaging hun geld gaat kosten. De staatsbegroting is opgesteld op basis van een lagere btw en accijns op de bezine. Prijs omhoog……..meer inkomsten. Die zijn wel meer dan 1 miljard.
MR zegt
Wij halen ook in duitsland onze boodschappen . Cigaretten scheelt op mijn merk 9.50 dus heb daar 2 pakje voor dus neem paar slof mee. Dat scheelt me paar honderd euro op boodschappen iedere 2 maand zoon 200 euro plus tank benzine en we nemen dan ook nog exstra benzine in sherrytank van 50 liter mee dat is ook stuk goedkoper zo besparen we veel. Ik wil het graag zo in nederland doen maar dan moeten prijzen echt naar beneden .ze hebben al genoeg verdient het kan echt wel. Minder assiel uitgeven dit hoeft niet .in nederland kan alles verschrikkelijk.