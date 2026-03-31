‘Weglek’ van accijns en btw door tanken over grens loopt op

De Nederlandse schatkist loopt naar schatting jaarlijks zo’n 1 miljard euro aan accijns- en btw-inkomsten mis doordat automobilisten over de grens tanken. Dat blijkt uit navraag van BNR bij VNO-NCW Brabant Zeeland en brancheorganisatie NOVE.

Volgens de betrokken organisaties is het prijsverschil met buurlanden de belangrijkste oorzaak. Brandstof zou in België momenteel fors goedkoper zijn. Uit onderzoek van UnitedConsumers zou het om een verschil van 17 procent gaan. Hierdoor wijken steeds meer automobilisten uit naar tankstations net over de grens. Naar schatting wordt daardoor ruim 1 miljard liter brandstof in het buitenland afgenomen door Nederlandse automobilisten.

Overheid loopt geld mis

Dat heeft twee gevolgen. Enerzijds verliezen Nederlandse pomphouders, vooral in grensregio’s, omzet. Anderzijds loopt ook de overheid inkomsten mis, doordat accijns en btw niet in Nederland maar in het buitenland worden afgedragen. Daarbij gaat het om substantiële bedragen: op brandstof rust niet alleen een vaste accijns per liter, maar ook 21 procent btw over de totale verkoopprijs.

Branchepartijen signaleren dat het probleem verder is toegenomen sinds de brandstofprijzen opliepen door de onrust in het Midden-Oosten. Tankstationexploitanten in Zuid-Nederland melden dat de afzet in korte tijd is teruggelopen, bij sommigen daalde de afzet met 25 procent. Daarmee wordt volgens ondernemers en belangenorganisaties opnieuw zichtbaar hoe belastingverschillen consumentengedrag direct kunnen beïnvloeden.

Gelijker speelveld

VNO-NCW Brabant Zeeland pleit daarom voor een meer gelijk speelveld met de buurlanden. Volgens de organisatie raken de verschillen niet alleen tankstations, maar ook andere sectoren in de grensregio zoals supermarkten, doordat bestedingen steeds vaker naar het buitenland verschuiven.

