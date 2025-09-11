Supplied CEO, Johann Rozario, over de Toekomst van Compliance & Wereldwijde Fiscale Transparantie

Vraag: Johann, voor wie je nog niet kent, kun je iets vertellen over je achtergrond en wat je ertoe bracht om Supplied op te richten?

Ik heb mijn loopbaan opgebouwd in product leiderschapsrollen bij bedrijven als PayPal, eBay, Booking.com en recentelijk de mobiliteitsapp Bolt. In al die ervaringen kwam steeds hetzelfde terug: onboarding, compliance en rapportage verplichtingen trokken voortdurend product- en engineering teams weg van waar klanten écht op zaten te wachten.

Met name bij PayPal en later bij Bolt probeerde ik dit probleem intern op te lossen en zag ik hoe rommelig en gefragmenteerd het eigenlijk was: het samenvoegen van meerdere databronnen, transacties mappen, verkopers verifiëren en rapporten voorbereiden voor toezichthouders. Op dat moment viel het kwartje: dit was geen probleem van één bedrijf, maar voor de hele sector. Supplied is geboren uit die frustratie, om de compliance-infrastructuur te bouwen die ik zelf altijd had willen hebben.

“Supplied is geboren uit frustratie — om de compliance-infrastructuur te bouwen die ik zelf altijd had willen hebben.”

Vraag: DAC7 staat centraal in het huidige werk van Supplied. Waarom is deze richtlijn zo belangrijk?

DAC7 is een kantelpunt omdat het de eerste keer is dat de EU zulke uitgebreide rapportage verplichtingen oplegt aan digitale platforms. Elke marktplaats, freelance platform en verhuurplatform dat in Europa actief is, moet verkopers data verzamelen, samenvoegen en met precisie rapporteren.

De sancties voor niet-naleving zijn streng en de operationele last is groot. Voor veel bedrijven is dit hun eerste echte kennismaking met compliance op deze schaal, en het legt genadeloos bloot hoe ontoereikend hun huidige systemen zijn.

Vraag: Sommigen zien DAC7 als “gewoon weer een EU-regel”. Hoe zie jij het in de grotere context?

DAC7 is slechts het topje van de ijsberg. Wereldwijd realiseren toezichthouders zich dat digitale platforms een groot deel van de economie aansturen en zij willen zichtbaarheid, eerlijkheid en verantwoording.

In de kern gaat dit om belasting opbrengsten. Autoriteiten schatten dat jaarlijks miljarden verloren gaan door niet-gerapporteerde of ondergerapporteerde inkomsten. Met de opkomst van bijbanen, freelance werk en alternatieve inkomstenstromen wordt die uitdaging alleen maar groter.

Vergelijkbare regimes bestaan al in de VS en worden nu besproken in Azië en andere regio’s. Wat we feitelijk zien, is een golf van rapportage- en compliance verplichtingen die de komende tien jaar alleen maar zal toenemen.

Voor platforms is dit geen eenmalig project. Het is het nieuwe normaal. En de bedrijven die compliance als strategische infrastructuur behandelen, en niet als bijzaak, zullen degenen zijn die met vertrouwen kunnen opschalen.

“DAC7” is slechts het topje van de ijsberg. We kijken naar een golf van rapportage- en compliance verplichtingen die de komende tien jaar alleen maar zal groeien.”

Vraag: Voor platforms die dit lezen, wat moeten zij nú doen om zich voor te bereiden?

De grootste fout is DAC7 zien als een “spreadsheet probleem”. Spreadsheets kunnen tijdelijk helpen, maar ze schalen niet en ze maken het probleem uiteindelijk alleen maar groter zodra de data groeit, audits frequenter worden en regelgeving zich uitbreidt.

Als je handmatig data samenvoegt uit verschillende systemen, ad-hoc pipelines bouwt en vertrouwt op last-minute rapportages, loop je nu al achter.

De slimme aanpak is end-to-end denken: hoe verzamelen we schone verkopers data bij onboarding, hoe reconciliëren we transacties uit meerdere bronnen, hoe waarborgen we transparantie en hoe automatiseren we rapportage en indiening?

Platforms die die fundamenten nu goed leggen, zijn niet alleen DAC7-compliant, ze zijn klaar voor alles wat daarna komt.

“De grootste fout is DAC7 zien als een spreadsheet probleem. Spreadsheets schalen niet — en maken het probleem later juist groter.”

Vraag: Tot slot, waar zie jij de rol van Supplied in dit geheel?

Ons doel bij Supplied is de compliance-ruggengraat van de digitale economie te worden. We beginnen met DAC7 omdat het urgent en complex is, maar onze visie is veel breder. Supplied orkestreert de volledige keten: onboarding, verificatie, transactiemanagement, reconciliatie, data-mapping en geautomatiseerde rapportage en indiening.

Met andere woorden: we lossen niet slechts een deel van de puzzel op, maar leveren de resultaten die platforms écht nodig hebben en willen: nauwkeurige rapportages, minder risico, meer ruimte voor product teams en de mogelijkheid om winstgevend op te schalen zonder dat compliance een bottleneck wordt.

Afsluitende gedachte van Johann:

Compliance zou geen belasting op groei moeten zijn. Met de juiste infrastructuur kan het een onzichtbaar voordeel zijn, namelijk: vertrouwen opbouwen bij toezichthouders, partners en klanten, terwijl platforms zich kunnen concentreren op wat ze het beste doen: hun gebruikers bedienen. Dat is de toekomst die we bij Supplied bouwen.