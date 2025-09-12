Staatssecretaris mikt op vereenvoudiging bpm-teruggaveregeling bij export

De huidige teruggaveregeling voor de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) bij export gaat mogelijk worden herzien. Staatssecretaris van Financiën Eugène Heijnen kondigt in een kamerbrief aan dat binnenkort een internetconsultatie wordt gestart om reacties te verzamelen op een reeks voorstellen die zowel vereenvoudiging als budgetneutraliteit moeten waarborgen.

De bestaande regeling voor teruggaaf van bpm is complex en belastend voor zowel belastingplichtigen als de Belastingdienst. De huidige voorwaarden vereisen onder meer dat het geëxporteerde motorrijtuig binnen dertien weken aantoonbaar en duurzaam wordt geregistreerd in een andere EU- of EER-lidstaat, en dat het voertuig geen essentiële gebreken mag hebben. Deze voorwaarden leiden tot administratieve lasten en beperken de uitvoerbaarheid, aldus het ministerie.

Een door onderzoeksbureau Revnext uitgevoerd onderzoek toont aan dat de regeling aanzienlijk kan worden vereenvoudigd zonder budgettaire nadelen, mits de doelgroep wordt beperkt. Het voorstel is om de teruggaaf uitsluitend toe te kennen aan voertuigen jonger dan twaalf jaar.

Risico op carrouselfraude

Het laten vervallen van de 13-wekenregistratieplicht brengt het risico van carrouselfraude met zich mee: voertuigen kunnen worden uitgeschreven voor teruggaaf, vervolgens opnieuw worden geregistreerd en opnieuw bpm-plichtig worden, waarbij tussentijds fiscale voordelen worden benut.

Om dit te voorkomen wordt voorgesteld om een teruggaaf pas na een jaar toe te kennen, tenzij het voertuig tussentijds opnieuw wordt geregistreerd. Voor ondernemers die zekerheid kunnen stellen via een waarborg wordt een soepelere regeling voorzien: zij krijgen de bpm-teruggaaf direct bij uitschrijving, maar deze wordt teruggevorderd indien binnen een jaar herregistratie plaatsvindt.

Volgende stappen

Op basis van de reacties in de internetconsultatie en een uitvoeringstoets door de Belastingdienst zal worden bepaald of een budgetneutrale vereenvoudiging haalbaar is. Indien dit het geval is, zal de staatssecretaris de benodigde vervolgstappen zetten.

De internetconsultatie zal specifiek vragen naar reacties op:

het laten vervallen van de 13-wekenregistratieplicht,

het schrappen van de eis dat voertuigen geen essentiële gebreken mogen hebben,

en het beperken van de teruggaaf tot voertuigen jonger dan twaalf jaar.

De Kamer wordt te zijner tijd nader geïnformeerd over de uitkomsten en vervolgstappen.

Kamerbrief over teruggaaf van bpm bij export

