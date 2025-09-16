Fiscus start mkb-proef met minder controle achteraf

De Belastingdienst/MKB is gestart met de pilot IH/Vpb, waarin de focus verschuift van toezicht achteraf naar meer steunen op het werk van fiscaal dienstverleners vooraf.

Het doel van de proef is om meer uit te gaan van de kwaliteit van fiscaal dienstverleners en beter aan te sluiten bij hun manier van werken. “Bij goede kwaliteit van een aangifte kan minder achterafcontrole plaatsvinden door de Belastingdienst. De pilot is hierin een eerste stap.”

De pilot richt zich in eerste instantie op fiscaal dienstverleners die werken onder een Horizontaal Toezicht (HT)-convenant, goed voor jaarlijks zo’n 135.000 aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting naast andere niet-HT-aangiften. “Omdat deze aangiften doorgaans van hoge kwaliteit zijn, past de Belastingdienst in de pilot het toezicht hierop aan en volgt dit nauwgezet. Zo kan de Belastingdienst leren welke aanpak werkt en later bekijken of dit uitgebreid kan worden naar andere fiscaal dienstverleners.

Werkwijze

Vanaf 1 september worden de aangiften van mkb-entiteiten binnen de pilot in principe niet aanvullend beoordeeld binnen de aanslagregeling, tenzij:

de aangifte wordt geselecteerd in een steekproef (aselecte deelwaarneming);

er sprake is van een ontoelaatbare uitworp (technische of inhoudelijke inconsistentie/grote foutkans waardoor de aangifte niet verwerkt kan worden);

de aangifte is geselecteerd op basis van specifieke aandachtspunten.

De kans is dan kleiner dat de Belastingdienst vanuit de aanslagregeling een aangifte aanvullend beoordeelt en daar vragen over stelt. “Andere vormen van regulier toezicht blijven wel mogelijk.”

De kwaliteit van de aangiften wordt gemonitord met steekproeven. De uitkomsten worden besproken in een leercirkel, samen met beroeps- en koepelorganisaties en betrokken kantoren. “Ook wordt toegewerkt naar een algemeen kwaliteitskader dat de toegevoegde waarde van fiscaal dienstverleners objectief zichtbaar maakt.” De eerste resultaten uit de leercirkel worden in 2026 verwacht.

Geen horizontaal toezicht

De pilot geldt voor MKB-aangiften IH en Vpb 2024 en later die niet zijn aangemeld onder horizontaal toezicht, maar wel zijn ingediend door fiscaal dienstverleners met een HT-convenant. “Het gaat in deze pilot niet om horizontaal toezicht. De afspraken en serviceniveaus die gelden voor HT-aangiften zijn níet van toepassing op deze pilot. Voor deelname aan HT gelden aparte serviceniveaus.”