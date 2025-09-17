Kabinet wil fiscale regels voor afdekken valutarisico’s aanpassen

Het demissionaire kabinet wil de fiscale behandeling van financiële instrumenten waarmee bedrijven valutarisico’s afdekken, zoals termijncontracten en valutaopties, wijzigen. Nu zijn de kosten voor deze instrumenten volledig aftrekbaar, terwijl winsten vrijgesteld zijn van belasting.

Volgens het kabinet druist dit in tegen het fiscale uitgangspunt dat aftrek alleen mogelijk is als daar ook een heffing tegenover staat. Daarom wordt overwogen om de aftrek vanaf 2027 te schrappen, meldt het FD. Het voornemen is terug te vinden in het Belastingplan 2026, en is een van de weinige maatregelen die nog niet in de voorjaarsnota stond of de laatste tijd is uitgelekt.

Begrotingsgat

De maatregel moet €113 miljoen opleveren om een gat te dichten dat is ontstaan na een uitspraak van de Hoge Raad. Die bepaalde in maart dat verzekeraar Aegon een buitenlands liquidatieverlies mocht verrekenen met Nederlandse belastbare winst. Omdat de opbrengst hiervan onvoldoende is, verhoogt het kabinet ook de werkgeversbijdrage aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) met 0,08%, wat €200 miljoen extra oplevert.

Daarnaast blijkt dat sommige fondsen voor gemene rekening tot eind februari 2026 de keuze krijgen of zijzelf belastingplichtig zijn of hun deelnemers. Dit biedt pensioenfondsen en private-equitypartijen voorlopig duidelijkheid na recente onzekerheid over hun belastingplicht.

Internetconsultatie

Het kabinet start een internetconsultatie over de maatregel die de fiscale behandeling van het afdekken van valutarisico’s wijzigt, en houdt ruimte om het plan aan te passen als betere alternatieven opduiken.

Het kabinet wil verder ook de koopkracht van werkenden iets versterken door de arbeidskorting te verhogen. Dit wordt gefinancierd via een kleine tariefstijging in de inkomstenbelasting.

Bron: FD