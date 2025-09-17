Uitbreiding voor DK Accountants & Adviseurs 

Jolles & Ko Accountants werd in 2002 opgericht door Fokko Jolles en groeide sindsdien uit tot een hecht en gemoedelijk team van inmiddels ruim tien collega’s. Naast accountancy, belastingadvies en fiscale diensten richtte Jolles in 2008 ook Vatko op, een aparte vennootschap gespecialiseerd in fiscale vertegenwoordiging van buitenlandse bedrijven die goederen in Nederland verhandelen. Hierdoor is er veel ervaring opgebouwd met logistieke en internationale klanten, van middelgrote bedrijven tot grote multinationals.

Met de aansluiting bij DK willen Jolles & Ko Accountants en Vatko hun dienstverlening verder versterken. “We hopen via DK internationale versterking te kunnen afstemmen,” vertelt de oprichter Fokko. “Door het netwerk van DK kunnen we makkelijker de samenwerking zoeken met collega-kantoren en extra expertise inschakelen. Dat is goed voor onze klanten en handig voor onszelf.” Ook op het gebied van medewerkers biedt de samenwerking voordelen, melden de partijen: “Dankzij DK kunnen we meer investeren in nieuwe werknemers en via gezamenlijke connecties efficiënter mensen aantrekken. Zo blijven we groeien, zonder dat dit ten koste gaat van ons teamgevoel.”

De teams van Jolles & Ko Accountants en Vatko blijven werkzaam vanuit Uden, onder de vertrouwde namen.

Private equity

DK Accountants & Adviseurs kondigde begin dit jaar een strategische samenwerking aan met het Britse private equity fonds AnaCap. DK had op dat moment 11 vestigingen, en mikt sinds de entree van de investeerder op groei.