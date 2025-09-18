Innoveren zonder de menselijke maat te verliezen

Hoe blijf je als accountantskantoor innovatief zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen? Volgens Max Platvoet, senior director Audit bij aaff, heb je goud in handen als je deze twee factoren weet te combineren als organisatie. Binnen aaff combineert hij innovatie met een scherp oog voor de praktijk, en laat zo zien dat je met technologie juist menselijker kunt werken.

Innovatie met beide benen op de grond

Audit en technologie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar als je technologie als uitgangspunt neemt, verlies je al snel de realiteit van de werkvloer uit het oog. Max Platvoet ziet dat anders: “Onze innovatie begint bij mensen. Wat hebben collega’s nodig om hun werk goed te doen? Wat helpt klanten écht verder? Dat is ons startpunt.”

Vanuit zijn rol in het Audit-managementteam richt hij zich op procesverbetering en digitalisering, waaronder de inzet van data-analyse en automatisering. “Onze praktijk is landelijk georganiseerd. Dus is het belangrijk dat we consistent werken, maar genoeg ruimte overlaten om maatwerk te leveren waar nodig. De balans daartussen vinden we door korte te lijntjes te hebben met collega’s uit Tilburg, Leeuwarden, Nijkerk en daarbuiten.”

Technologie als versterker, niet als vervanger

Technologie is voor Max geen eindpunt, maar een middel om het werk slimmer en menselijker te maken. “Door processen te automatiseren, creëren we ruimte voor échte gesprekken. Over risico’s, toekomstbestendigheid, of de impact van nieuwe wet- en regelgeving. Dat is waar je als auditor het verschil maakt.”

Eigenaarschap stimuleert initiatief

Die samenwerking krijgt bij aaff een extra dimensie. Iedere medewerker is namelijk vanaf dag één co-eigenaar van de organisatie. In de praktijk betekent dit dat je tien kerncertificaten ontvangt en daardoor meedeelt in de winst. Dit levert niet alleen een financieel voordeel op, het zorgt ook voor gedeeld eigenaarschap in ideeën, resultaten én verantwoordelijkheden.

“Je kijkt automatisch verder dan je eigen dossier. Wat we samen besluiten, bepaalt ook mijn werkomgeving,” vertelt Max. “Dat zorgt voor meer initiatief, maar ook voor openheid en collegialiteit. We geven feedback, dagen elkaar uit en vieren successen samen.”

Bouwen aan duurzame waarde

Innovatie gaat bij aaff niet alleen over technologie of processen. Het draait ook om de vraag: wáárom vernieuw je eigenlijk? Die maatschappelijke blik is stevig verankerd in de organisatie. aaff is niet voor niets een van de weinige accountantskantoren met een B Corp-certificering.

Max: “We kijken verder dan de jaarrekening. We vragen ons af: wat betekenen de keuzes die we nu maken voor de lange termijn? Zowel voor de continuïteit van organisaties als voor de wereld om ons heen . ? Die bredere blik maakt ons werk relevanter en het geeft automatisch verdieping aan de gesprekken met klanten verdiepen.”

2000 co-eigenaren, één mindset

Juist die combinatie van innovatie, co-eigenaarschap en maatschappelijke ambitie maakt zijn werk bij aaff betekenisvol. “We bouwen aan iets wat verder gaat dan de controle van vandaag. Met elkaar creëren we een werkomgeving waarin we scherp blijven, blijven leren en de lat hoog durven leggen. Voor onszelf én voor de klant.”

Klaar voor een nieuwe manier van werken?

Bij aaff ben je niet alleen werknemer, maar co-eigenaar. Dat vraagt iets van je, maar je krijgt er ook veel voor terug: betrokken collega’s, invloed in de koers van het bedrijf en ruimte om het verschil te maken voor klanten. Nieuwsgierig hoe dat eruitziet in de praktijk? Bekijk de vacatures bij aaff en ontdek of co-eigenaarschap ook bij jou past.