Het secretariaat van WEA Gouda

De open en warme sfeer bij WEA Gouda begint bij het secretariaat, waar Ingrid, Franciska en Carla al jaren een hecht team vormen. “Het is belangrijk dat nieuwe collega’s zich meteen thuis voelen,” legt Franciska uit. “We zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt, zo bouwen we snel een hechte band op.”

Iedereen binnen het team is trots op hun werk en op de manier waarop ze samenwerken. Franciska benadrukt hoe belangrijk die wederzijdse steun is: “We zijn er gewoon altijd voor elkaar. Als iemand het druk heeft of ergens mee worstelt, dan springen we bij. Je weet dat je altijd op je collega’s kunt rekenen, dat geeft veel rust.” Carla voegt toe: “Je hoeft nooit te twijfelen of iets wordt geregeld. Als je iets vraagt, weet je dat het in goede handen is.”

Een hecht team met jarenlange ervaring

De hechte samenwerking binnen het secretariaat is het resultaat van jarenlange ervaring en vertrouwen. Franciska en Carla werken inmiddels al 22 en 27 jaar bij WEA Gouda, en sinds 2009 vormen zij samen met Ingrid een sterk team. “We weten precies wat we aan elkaar hebben,” zegt Ingrid. “Dat vertrouwen zorgt ervoor dat we soepel en efficiënt kunnen werken, niet alleen als team van het secretariaat, maar ook met de rest van het kantoor.”

Deze lange dienstverbanden laten zien hoe sterk de onderlinge band is binnen WEA Gouda. Het gaat niet alleen om het werk, maar ook om de persoonlijke momenten die ze samen hebben gedeeld. “We hebben samen hoogte- en dieptepunten meegemaakt,” vertelt Carla. “Van geboortes tot verlies van familieleden, we steunen elkaar door dik en dun.” Deze persoonlijke betrokkenheid maakt het team niet alleen professioneel sterk, maar ook op persoonlijk vlak.

Een informele, open werksfeer

Wat WEA Gouda onderscheidt van andere kantoren is de informele en open werkcultuur. “Iedereen kent elkaar hier,” zegt Ingrid. “Bij grotere kantoren is het vaak meer gestructureerd, terwijl wij een platte organisatiestructuur hebben. De deuren van de directie staan altijd open, wat zorgt voor een sfeer van open communicatie.” Deze open cultuur maakt dat iedereen zich gehoord voelt en vrij is om vragen te stellen of suggesties te doen.

Het team organiseert regelmatig groepsactiviteiten, zoals teamuitjes en borrels, om de teamgeest te versterken. “Of je nu met de directie of met een collega van een andere afdeling aan tafel zit, iedereen kan het met elkaar vinden,” zegt Franciska. Deze saamhorigheid is kenmerkend voor de werksfeer bij WEA Gouda.

Samen vooruit: De toekomst van WEA Gouda

Met trots kijken Ingrid, Franciska en Carla naar de toekomst van WEA Gouda. De sterke samenwerking en het wederzijdse vertrouwen zorgen ervoor dat het team klaar is voor elke uitdaging die op hun pad komt. Nieuwe collega’s worden verwelkomd in dezelfde warme en open sfeer waarin het team zich sterk en hecht heeft gevormd. “We zijn er altijd voor elkaar, dat maakt WEA Gouda zo bijzonder,” sluit Ingrid af.