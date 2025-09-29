Accountant faalt bij hertoets: ‘ik had verwacht een jaar de tijd te hebben’

De NBA vraagt om een maatregel van de tuchtrechter tegen een klein accountantskantoor uit Limburg dat ook bij de hertoets een onvoldoende kreeg. Dat de beroepsorganisatie binnen een jaar met een hertoets kwam, roept echter vragen op.

Zaak nr: 25/831 Wtra AK

Dat er van alles mis was bij de kwaliteitsbeheersing van het accountantskantoor, bleek volgens de NBA evident uit de eerste en de hertoets. Halverwege 2022 bleek het kantoor al niet te voldoen bij een eerste toets. Toen ook het resultaat van de hertoets onvoldoende was, stapte de NBA naar de tuchtrechter. ,,Op alle vier de onderzochte dossiers in de hertoets kwamen tekortkomingen op gebied van rapportering, communicatie en documentatie naar voren”, zegt advocaat Abdessamad El Allaoui namens beroepsorganisatie NBA.

Er was ook onvoldoende aandacht voor bedrijfsverkenningen. Dat de accountant een groot deel van de tekortkomingen erkent, is te prijzen, zegt de advocaat namens de NBA. Dat in combinatie met het feit de man zich inmiddels heeft uitgeschreven, maakt echter niet dat een maatregel achterwege moet blijven. De tekortkomingen blijven staan.

Regeldruk

,,Er is veel onnodige regeldruk, ook bij een eenvoudige samenstelpraktijk”, zei de ervaren accountant vrijdag in de Accountantskamer. Het was niet de hertoets maar de toegenomen werk- en vooral regeldruk waarom hij zich per eind 2024 liet uitschrijven als accountant. Na de eerste toets pakte hij naar eigen zeggen wel degelijk het nodige op. Maar de eerste toets is pas afgerond na de evaluatie ,,en dan ineens volgt al de volgende toetsing. Ik had verwacht dat ik van de NBA meer ruimte en tijd zou krijgen.” Hij had minder dan een jaar de tijd gehad.

Hertoets

Dat is ook iets wat de Accountantskamer opvalt. De NBA stelt doorgaans dat een kantoor een jaar heeft om aan een verbeterplan te voldoen. ,,Is het reëel om te toetsen binnen een jaar als de accountant een jaar de tijd moet krijgen om dingen te verbeteren?” vraagt een van de leden van de Accountantskamer. Volgens de Accountantskamer was dit recent ook al het geval bij een hertoets. ,,Dit is een signaal dat we meenemen naar de NBA”, reageert advocaat Rik den Boer. ,,Een jaar tijd is voor een zzp-kantoor lastig of te weinig”, vult een ander lid van de Accountantskamer aan.

Wel lijkt het helder dat de betrokken accountant, ook al is hij uitgeschreven, een maatregel opgelegd krijgt. Ook omdat hij inhoudelijk geen verweer voerde. ,,Ik begrijp het als een maatregel volgt”, zegt de inmiddels ex-accountant. ,,Ik hoop wel dat u de werkomstandigheden en en regeldruk in overweging neemt.”

De Accountantskamer doet over 12 weken uitspraak.