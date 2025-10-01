RB reageert op Belastingplan 2026

Het RB constateert dat de maatregelen die in het pakket Belastingplan 2026 zijn voorgesteld geen verrassingen bevatten die niet al eerder waren aangekondigd. “Redelijk beleidsarm”, zo sluit het register zich aan bij eerdere kwalificaties van andere branchepartijen. “Het RB roept de huidige en de na de verkiezingen gekozen nieuwe Tweede Kamerleden op niet met ad hoc, niet goed doordachte wijzigingen in het pakket Belastingplan 2026 te komen.” Anders dreigt net als in 2024 het gevaar dat diverse wijzigingen moeten worden teruggedraaid.

Eindheffing leaseauto’s

Het RB noemt wel de invoering van een pseudo-eindheffing van 12% over de catalogusprijs van nieuw ter beschikking gestelde niet-emissievrije personenauto’s per 2027: “Die leidt tot een lastenverzwaring voor werkgevers, terwijl zij niet in alle gevallen werknemers kunnen dwingen over te stappen naar een elektrische auto. Ook zullen mogelijk, ondanks de overgangsperiode, lopende leasecontracten met leasemaatschappijen heronderhandeld moeten worden.”

De voorgestelde definities van ‘woon-werkverkeer’ en ‘youngtimer’ wijken af van de huidige definities. “Dit is onnodig complicerend en werkt fouten in de hand. Het RB roept dan ook op consistent te blijven bij de huidige uitleg van deze begrippen.”

Voorstel gemeenschap van goederen schiet door

Het voorstel tot aanpak van constructies bij ongelijke breukdelen bij een huwelijksgoederengemeenschap schiet volgens het RB te ver door. Het register herhaalt eerdere aanbevelingen, zoals de beperking tot de echte boedelmenging, een uitzondering voor niet fiscale constructies en de legitieme portie van kinderen en invoering per januari 2026 in plaats van met terugwerkende kracht. “Daarbij ziet het RB graag bevestigd dat op de in dit verband bij het einde van de huwelijksgoederengemeenschap fictief verkregen ondernemingsvermogen en/of aanmerkelijkbelangaandelen de bedrijfsopvolgingsfaciliteit toepassing vindt.”