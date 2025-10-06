Plan voor legaal wonen in vakantiehuisjes onuitvoerbaar door huurtoeslag

Het voorstel van demissionair minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting) om het wonen in vakantiehuisjes voor tien jaar te legaliseren, stuit op grote bezwaren bij de Dienst Toeslagen. Volgens een uitvoeringstoets die Keijzer aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, is het plan onuitvoerbaar vanwege de gevolgen voor het systeem van huurtoeslag.

Als huurders van recreatiewoningen recht krijgen op huurtoeslag, zou dat tot tienduizenden extra aanvragen leiden. De beoordeling daarvan is complex, omdat recreatiewoningen niet aan de gebruikelijke voorwaarden voldoen.

Elke aanvraag zou afzonderlijk moeten worden getoetst, wat de uitvoering zwaar belast en de kans op fouten of fraude vergroot. Zo zouden huurcontracten kunnen worden vervalst, bijvoorbeeld door een andere ingangsdatum op te geven.

Daarnaast waarschuwt de Dienst Toeslagen dat burgers zelf veel gegevens moeten aanleveren over bijvoorbeeld de kale huurprijs, exclusief parkvoorzieningen. Onjuiste informatie kan leiden tot terugvordering van toeslagen, wat voor aanvragers een groot financieel risico vormt. De uitvoering zou bovendien honderden extra medewerkers vergen en naar schatting tot €50 miljoen kosten.

Ondanks eerdere kritiek van gemeenten en uitvoeringsinstanties wil Keijzer het plan voorlopig doorzetten. Zij benadrukt dat veel mensen in recreatiewoningen wonen “niet omdat ze dat zo leuk vinden maar omdat er geen andere woningen voor ze zijn”. Om de omvang van de problematiek beter te bepalen, start het ministerie een onderzoek met steekproeven en worden mogelijke oplossingen onderzocht om de uitvoerbaarheid te verbeteren.

Bron: NOS