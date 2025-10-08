Bouwsector bezorgd over controle op schijnzelfstandigheid

Volgens aannemersfederatie AFNL heeft de fiscus een te klein inspectieteam om op de bouwplaats te kunnen vaststellen of daar zzp’ers of werknemers werken. Juist daar is vaak sprake van ‘bouwplaatshelpers’ die langdurig in een gezagsverhouding voor één opdrachtgever werken met weinig eigen ondernemersrisico. De FNV heeft het over een ‘dodelijke stilte’ vanuit de Belastingdienst. Daardoor zou de bouw gaan denken dat het niet zo’n vaart zal lopen; de bond zou graag willen zien wat de resultaten van de handhaving in de bouwsector zijn.

‘Mix van instrumenten’

Maar de Belastingdienst zelf lijkt nog niet hard in te zetten op handhaving en laat weten dat burgers en bedrijven zo veel mogelijk uit zichzelf regels moeten naleven. Handhaving gebeurt met een ‘mix van handhavingsinstrumenten’ zoals bedrijfsbezoeken en boekenonderzoek.

Financiën-staatssecretaris Heijnen liet vorige week nog aan de Tweede Kamer weten dat het rompkabinet geen heil ziet in het verlengen van de periode dat er geen boetes worden opgelegd aan werkgevers die schijnzelfstandigen in dienst hebben. Voor de controle op naleving van de Wet DBA heeft de fiscus 80 fte beschikbaar.

De FNV zou met name willen zien of er al wordt opgetreden tegen bemiddelaars die in feite als uitzendbureau opereren en wekelijks een voorschot vragen aan arbeidskrachten, plus rente en een vergoeding. Het uurloon ligt vaak onder de € 15.

Bron: FD