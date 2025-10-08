Doorgehaalde en veroordeelde RA boekt ook in rechtszaak tegen fiscus weinig succes

Een RA die in een grootscheeps onderzoek al tegen een celstraf aanliep en 10 jaar is geschrapt, heeft voor de rechter weinig succes geboekt met protesten tegen naheffingen en boetes van de Belastingdienst.

De RA werd twee jaar terug door de Accountantskamer voor de maximale termijn van 10 jaar doorgehaald. Hij werkte eraan mee dat in vier jaar tijd in totaal twaalf valse facturen zijn verstuurd.

In 2021 was hij al door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een half jaar celstraf en een taakstraf van 200 uur voor valsheid in geschrifte en het voorhanden hebben van valse facturen. Daar heeft hij hoger beroep tegen aangetekend, dat leverde vorig jaar alleen maar een hogere straf op: de celstraf ging naar 22 maanden.

Rondpompen

De RA is de achteroom van twee broers die zich vermoedelijk tegen betaling hebben laten gebruiken om in opdracht van anderen geld wit te wassen via hun eigen bedrijven. Daar werden facturen aangetroffen die niet direct herleidbaar zijn tot verrichte werkzaamheden. De RA werd schuldig bevonden aan het medeplegen van het valselijk opmaken van een factuur van € 62.500 euro en gedurende bijna 5 jaar via zijn vennootschappen valse facturen voorhanden gehad met een totaalbedrag van € 228.690. Met het rondpompen van geld op basis van valse facturen nam hij het risico dat hij meewerkte aan witwassen, oordeelde de rechter.

Vergrijpboetes toch in stand

De man lag echter ook met de Belastingdienst in de clinch. Zo kreeg bij vergrijpboeten opgelegd omdat hij ten onrechte geen voordeel uit aanmerkelijk belang in zijn twee BV’s had aangegeven voor de jaren 2015 tot en met 2018. Bij de rechter wist hij die boetes eerst van tafel te krijgen, maar het gerechtshof heeft in hoger beroep bepaald dat de boetes toch terecht zijn opgelegd, zij het dat ze wel zijn gematigd. Het hof wijst de RA een kostenvergoeding toe, maar laat in totaal voor ruim € 20.000 aan vergrijpboetes in stand.

Resultaat: alleen kostenvergoeding

De fiscus had voor de jaren 2014 en 2015 ook de aangifte van een BV gecorrigeerd, leidend tot navorderingen en vergrijpboetes. Bij de rechter en later het hof komt de RA niet verder dan dat hij nog een kostenvergoeding voor bezwaar- en gerechtelijke procedures kan losweken van zo’n € 1.500. Voor zijn holding maakte hij eenzelfde soort bezwaar wegens naheffingen en vergrijpboetes, maar ook in die zaak komt het gerechtshof tot de conclusie dat de RA niet meer dan zo’n € 7.500 aan vergoeding kan claimen voor kosten gemaakt tijdens de bezwaar- en rechtsprocedures.