Baker Tilly zet in op eigen AI-platform

Accountants- en advieskantoor Baker Tilly heeft een eigen AI-platform ontwikkeld waarop verschillende gespecialiseerde AI-agenten draaien. Volgens het kantoor moet de technologie medewerkers ondersteunen bij werkzaamheden op het gebied van accountancy, fiscaliteit en advisering.

Veel accountantskantoren experimenteren momenteel met AI-toepassingen, maar Baker Tilly kiest ervoor een eigen omgeving te ontwikkelen in plaats van uitsluitend gebruik te maken van bestaande commerciële oplossingen. Volgens topman Ronald Hoeksel markeert de introductie de overgang van experimenteren naar bredere toepassing binnen de organisatie. Het platform wordt inmiddels door honderden medewerkers gebruikt. Het combineert interne en externe databronnen en moet onder meer ondersteuning bieden bij onderzoek, analyses en rapportages.

AI-agenten

Een belangrijk onderdeel van het systeem vormt een reeks gespecialiseerde AI-agenten. Zo heeft Baker Tilly een fiscale assistent ontwikkeld die fiscale vraagstukken analyseert en adviezen helpt opstellen. Andere toepassingen richten zich op de controle van bestuursverslagen, de beoordeling van fiscale posities en continuïteitsanalyses bij ondernemingen.

Minder kans op fouten

Het kantoor stelt dat deze toepassingen de kwaliteit en consistentie van werkzaamheden kunnen verbeteren en de kans op fouten verkleinen. Onafhankelijke cijfers of onderzoeken die deze effecten onderbouwen zijn echter niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk in welke mate de technologie daadwerkelijk leidt tot efficiënter werken of hogere kwaliteit van dienstverlening.