‘Uitwerking zzp-wet geeft nog steeds geen duidelijkheid’

Het Adviescollege voor de Toetsing van de Regeldruk (ATR) vindt dat de uitwerking van de wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties (VBAR) door het kabinet nog veel te abstract is.

Afgelopen maand bracht de huidige demissionaire minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Paul de algemene maatregel van bestuur in consultatie waarmee de wet VBAR verder wordt uitgewerkt. Maar die uitwerking kan wat de ATR betreft wel in de prullenbak: “Deze uitwerking leidt niet tot meer duidelijkheid voor zzp’ers en inhurende organisaties. De uitwerking is nog te abstract waardoor de werkbaarheid voor ondernemers en zzp’ers nog altijd te wensen overlaat.”

In het advies aan de minister schrijft het adviescollege ook dat minder belastende alternatieven niet zijn beschreven en dat de beschrijving van de regeldruk om meer toelichting vraagt.

Geen concreet handelingsperspectief

De VBAR regelt dat dat de beoordeling van arbeidsrelaties via een holistische toets moet plaatsvinden, waarbij alle omstandigheden in samenhang worden gewogen. Dat zou meer houvast moeten geven bij de kwalificatie van werkrelaties. Maar wat het ATR betreft blijft voor zelfstandigen en mkb-opdrachtgevers onduidelijk hoe de ‘holistische toets’ in de praktijk moet worden toegepast. “Abstracte termen als ‘eindverantwoordelijkheid’ geven zzp’ers geen concreet handelingsperspectief. Toegankelijke praktijkvoorbeelden of ondersteunende instrumenten ontbreken in de nadere uitwerking waardoor het kabinet de beoogde voorspelbaarheid niet bereikt.”

Gevolgen onvoldoende zichtbaar

Het ATR wil ook een onderzoek zien naar alternatieven als sectorale pilots, praktijkproeven of modelovereenkomsten. “Dergelijke alternatieven kunnen zzp’ers en inhurende organisaties meer zekerheid bieden tegen minder lasten.” Het voorstel leidt in de praktijk bovendien tot extra kosten voor juridische toetsing en contractaanpassing. “De toelichting brengt deze gevolgen onvoldoende in beeld. Zo is er is geen onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele lasten. Dit zou in de toelichting beter beschreven moeten worden.”