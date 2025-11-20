Hoe vaak betrap je jezelf erop dat je ’s avonds nog snel een paar e-mails beantwoordt, omdat de dag simpelweg te kort leek? Voor veel accountants voelt tijd als het meest schaarse bezit.

Toch zie je collega’s die hun dag afronden en tevreden naar huis gaan zonder dat er nog werk op hen wacht. Wat weten zij dat jij nog niet weet? Het antwoord is eenvoudig: ze halen meer rendement uit dezelfde werkdag.

Pak je winst

Accountants weten als geen ander dat er maar 24 uur in een dag zitten. Meer werken lijkt vaak de enige optie om alle deadlines, rapportages en klantvragen af te krijgen. Maar harder werken is geen duurzaam model. Slimmer werken wel. Maar hoe krijg je inzicht in waar je tijd daadwerkelijk naartoe gaat en hoe stuur je die?

Neem je urenregistratie, projectplanning en CRM eens onder de loep. Zo zie je ook dat er heel wat minuten en uren weglekken in kleine, terugkerende taken. Precies daar ligt de winst. 3 winstpunten die je vandaag aanpakt voor meer waarde:

Centraliseren van informatie: geen losse Excelbestanden, e-mails en notities meer, maar alles op 1 plek; Automatiseren van terugkerende taken: factureren, uren registreren en goedkeuringen zijn geen handwerk meer; Realtime inzicht in voortgang: je weet precies waar een project staat, zodat je niet achteraf hoeft te corrigeren.

Software voor accountants

Modulaire software helpt jou en je klanten om grip te krijgen op tijd, projecten en processen. Een accountantskantoor dat kiest voor deze software ervaart direct het verschil. Zo zijn medewerkers gemiddeld een stuk minder tijd kwijt aan interne administratie. Alles bij elkaar opgeteld, scheelt dit onze gebruikers minimaal 2 uur per week. Je houdt tijd over om met de klant in gesprek te gaan over strategie, investeringen of groeikansen. Precies de adviesrol waar de sector naartoe beweegt.

Balans in de werkdag

1 overzichtelijk platform is voldoende om de dagelijkse chaos te vervangen door structuur. Dit geeft ruimte voor luchtigheid: je wordt productiever en ervaart minder druk in je werk, want je loopt niet achter de feiten aan. Als accountant ben je een dienstverlener. Alles wat jij slimmer organiseert, zien je klanten direct terug:

Snellere doorlooptijden voor vragen of aanvragen;

Duidelijk overzicht van kosten, uren en projecten;

Je kijkt vooruit in plaats van achteraf te corrigeren.

Jouw klanten willen vandaag weten welke keuzes ze morgen moeten maken. Meer rendement uit dezelfde werkdag vraagt om inzicht, slimme processen en de durf om anders te werken. Slimme software biedt de mogelijkheden en jij bepaalt hoe je die inzet.

Met onze modulaire en flexibele software voor accountantskantoren regel je in een handomdraai belangrijke bedrijfsprocessen. Accountantskantoren die met Yoobi werken kiezen vaak voor urenregistratie, facturatie, inzicht en CRM. Onze software groeit met je mee in gebruikers en in modules. Tijdens een vrijblijvende, persoonlijke demo laten we je alle mogelijkheden van onze modulaire software zien. Zo ontdek je zelf of Yoobi bij jouw accountantskantoor past. Vraag direct jouw demo aan.