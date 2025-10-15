VvE hoeft geen belasting te betalen over zelf opgewekte stroom

Een Vereniging van Eigenaren in Veghel hoeft geen energiebelasting te betalen over opgewekte zonnestroom die de appartementseigenaren verbruiken, oordeelt het hof in Den Bosch.

De VvE ontloopt daarmee een naheffing van € 118.636. De vereniging beheert al een kleine tien jaar een stroomnet waarop zonnepanelen zijn aangesloten. Via dat lokale net wordt de opgewekte zonnestroom geleverd aan de bewoners van het appartementencomplex. De VvE neemt via een grootverbruikersaansluiting ook stroom af van Vattenfall. De appartementseigenaren kunnen die elektriciteit verbruiken als de zonnepanelen op hun dak te weinig stroom opwekken tijdens de donkere uren.

Geen macht over de stroom

Medio 2017 besluit de VvE wel de energiebelasting en zogenoemde Opslag Duurzame Energie (ODE) te betalen over de stroom die Vattenfall levert, maar niet over de elektriciteit die met de eigen zonnepanelen wordt opgewekt. De Belastingdienst daar stelt in 2019 een onderzoek naar in en oordeelt dat de VvE wel degelijk belasting moet betalen over de zonnestroom die het appartementencomplex verbruikt: dat leidt tot een naheffing en een boete van € 177.348.

De rechtbank in Breda veegt in 2023 de boete van € 58.712 van tafel, maar handhaaft de fiscale naheffing van € 118.636. Het gerechtshof zet daar nu een streep door. Volgens het hof beheert de VvE weliswaar een klein stroomnet, maar de vereniging heeft geen macht om over de elektriciteit op dat net te beschikken. Die kan de zonnestroom bijvoorbeeld niet verkopen aan een derde. Daarom hoeft de vereniging geen energiebelasting te betalen.

Bron: De Telegraaf