CO2-uitstoot energie-intensieve bedrijven nauwelijks belast

Nederlandse huishoudens betalen in 2023 gemiddeld 2,5 keer meer belasting per ton uitgestoten CO2 dan bedrijven, blijkt uit onderzoek van het CBS.

De gemiddelde belasting op CO2-uitstoot in Nederland bedraagt 88 euro per ton, maar dit bedrag verschilt sterk tussen gebruikers van fossiele brandstoffen. Huishoudens betalen in 2023 een belasting van 219 euro per ton CO2, terwijl veel energie-intensieve bedrijven nauwelijks belast worden voor hun uitstoot, mede door vrijstellingen en belastingkortingen.

CO2-belastingvoet

De effectieve CO2-belastingvoet (ECR) is een maatstaf die de belasting per ton uitgestoten CO2 weergeeft. In Nederland worden CO2-emissies belast via accijnzen op brandstoffen, energiebelastingen op aardgas, en emissierechten uit het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS). Het energieprijsplafond in 2023 heeft de belasting op aardgas tijdelijk verlaagd, waardoor de ECR lager uitkwam dan verwacht.

Grote verschillen

Huishoudens en vervoer over land zijn de enige groepen die boven het nationale gemiddelde van 88 euro belasting per ton uitstoot uitkomen. Daarentegen zijn de uitstoot van internationaal vervoer over water en door de lucht, en energie-intensieve bedrijven in de industrie, nauwelijks belast. Dit komt door belastingvoordelen en gratis emissierechten.

Daling uitstoot

In de periode 2015-2023 daalde de CO2-uitstoot in Nederland, exclusief biomassa, van 186 miljard naar 138 miljard kilogram. Vooral de energiesector zag een grote afname, waarbij de uitstoot meer dan halveerde. Tegelijkertijd nam de belasting op CO2-uitstoot in deze sector aanzienlijk toe, vooral door het wegvallen van gratis emissierechten en de stijgende kosten van emissierechten.

Bron: CBS