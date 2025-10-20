Veendamse boekhouder aangehouden in onderzoek naar mensensmokkel

De Opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie heeft vorige week een een boekhouder uit Veendam aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel en mensensmokkel.

Het is de tweede aanhouding in een onderzoek naar vermoedelijk misbruik van de kennismigrantenregeling. In februari dit jaar is in dat kader ook de directeur van het betrokken Zuid-Hollandse metaalbedrijf aangehouden.

Indiase werknemers

Het onderzoek startte na vermoedens van mogelijke arbeidsuitbuiting bij het betrokken metaalbedrijf. Na onderzoek van de opsporingsdienst deden uiteindelijk zeven oud-werknemers uit India aangifte tegen de werkgever. De werknemers moesten zo’n 12 uur per dag werken, waarbij ze wekelijks soms maar 1 of helemaal geen dag vrij waren. De werknemers konden niet vrij over hun salaris beschikken. Hun salaris werd gestort op bankrekeningen op hun naam waar zij zelf geen toegang toe hadden.

Boekhouder shopte van salaris werknemers

De boekhouder had die toegang en bankpasjes wel. Van deze bankrekeningen werden door hem eigen privé-aankopen gedaan. Verder sliepen de werknemers in eerste instantie op matrassen op de grond in een van de bedrijfspanden waar zij werkten. Later sliepen ze op verschillende andere woonlocaties van de boekhouder.

Het OM vermoedt dat de werknemers op valse voorwaarden via de kennismigrantenregeling naar Nederland zijn gehaald. De boekhouder wordt ervan verdacht te hebben meegewerkt aan het indienen van aanvragen bij de IND en bij het regelen van vliegtickets. Daarnaast heeft hij vermoedelijk afspraken gemaakt over loon dat lager ligt dan vereist is volgens de kennismigrantenregeling. Afgelopen donderdag is de Veendammer voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de boekhouder 14 dagen langer vast moet blijven zitten.

Op arbeidsuitbuiting staat een maximale gevangenisstraf van 12 jaar. Van mensensmokkel is sprake als personen zonder de juiste papieren naar Nederland worden gehaald of als personen zonder de juiste papieren uit winstbejag worden geholpen om in Nederland te verblijven. Voor mensensmokkel is de maximale gevangenisstraf 6 jaar.