Transparantie loont: waarom salarisvermelding in finance vacatures het verschil maakt

Openheid over beloning is allang geen nice-to-have meer. In de financiële wereld blijkt het zelfs een doorslaggevende factor voor succes in recruitment.

In een vakgebied waar alles draait om cijfers, is het opvallend dat de hoogte van het salaris nog lang een onderwerp bleef waar weinig over werd gezegd. Toch kantelt dat beeld snel. Bij &Work zien we dat inmiddels ruim 93% van de finance vacatures op het platform een concreet salaris bevat. En dat is niet toevallig. Openheid over beloning geeft kandidaten duidelijkheid, voorkomt onnodige ruis in het proces en vergroot het vertrouwen in een werkgever.

De stilte rond salarissen breekt

Lange tijd gold het als ‘netter’ om het over groeimogelijkheden, sfeer en secundaire voorwaarden te hebben dan over geld. Veel werkgevers dachten dat een salarisvermelding kandidaten zou afschrikken of te veel discussie zou oproepen. Maar de nieuwe generatie financeprofessionals denkt daar anders over.

Zij willen vanaf het eerste moment weten waar ze aan toe zijn. Niet om te onderhandelen op de euro nauwkeurig, maar om te kunnen inschatten of een functie past bij hun ervaring en verwachtingen. Zeker in een krappe arbeidsmarkt is het tonen van een salarisrange geen risico, maar juist een teken van vertrouwen en volwassenheid.

Waarom transparantie werkt

Een helder salaris in de vacaturetekst zorgt voor relevantere reacties. Kandidaten solliciteren bewuster, werkgevers besparen tijd en de gesprekken worden inhoudelijker. Bovendien versterkt openheid het werkgeversimago: het straalt eerlijkheid, duidelijkheid en zelfvertrouwen uit.

Bij mkb-kantoren is dat vaak goed zichtbaar. Zo laat Accent Accountancy in Katwijk aan Zee zien hoe transparantie in de praktijk werkt. Door in hun finance vacatures helder te zijn over beloning, verloopt het wervingsproces soepeler en ontstaat meer ruimte voor gesprekken over inhoud, ontwikkeling en samenwerking. Hun persoonlijke benadering en open communicatie zorgen ervoor dat kandidaten zich sneller verbonden voelen, iets wat veel kleinere kantoren zullen herkennen.

Mkb versus internationale organisaties

Waar mkb-kantoren vaak flexibel en direct communiceren, zien grotere organisaties zich soms geconfronteerd met vaste loonschalen of internationale structuren. Toch groeit ook daar het besef dat duidelijkheid over beloning verschil maakt. Kandidaten verwachten immers steeds vaker transparantie, ongeacht de omvang van het bedrijf.

Een kantoor als VWG Accountants in Nijmegen combineert het persoonlijke van een mkb-omgeving met de professionaliteit van een grotere organisatie. Door open te zijn over salarissen en doorgroeimogelijkheden, trekken ze talenten aan die niet alleen kijken naar wat ze verdienen, maar ook naar wat ze kunnen bijdragen. Het gesprek verschuift daardoor van cijfers naar betekenis, een ontwikkeling die in de hele sector zichtbaar is.

De kandidaat van vandaag rekent op duidelijkheid

De finance professional van nu vergelijkt vacatures niet alleen op inhoud, maar ook op eerlijkheid. Platforms als Glassdoor en LinkedIn hebben inzicht in beloning laagdrempelig gemaakt. Een vaag omschreven “marktconform salaris” roept daardoor eerder wantrouwen op dan interesse.

Ook organisaties die hun werkgeversmerk al sterk hebben opgebouwd, merken dat openheid loont. ESJ Accountants in Breda, bekend om het motto ‘Engineer your career’, communiceert vanaf het eerste moment helder over salaris en voorwaarden, van vitaliteitsbonus tot flexibele uren. Die transparantie past bij hun cultuur van vertrouwen en ontwikkeling, en trekt professionals aan die gericht willen groeien binnen een organisatie waar afspraken duidelijk zijn.

Transparantie over beloning blijkt daarmee geen extraatje, maar een vanzelfsprekend onderdeel van modern werkgeverschap.

Wat werkgevers kunnen winnen met openheid

Werkgevers die hun salaris vermelden, zien niet alleen meer sollicitaties, maar ook passende matches. Dat levert voordeel op aan beide kanten:

Minder tijdverlies door gesprekken met kandidaten die uiteindelijk afhaken op het aanbod.

Meer kwalitatieve reacties van mensen die zich herkennen in het niveau en perspectief van de functie.

Een sterker werkgeversmerk dat staat voor eerlijkheid en gelijkwaardigheid.

Hogere retentie: medewerkers die weten waar ze instappen, blijven langer tevreden.

Een treffend voorbeeld: een organisatie die via &Work een vacature voor financial controller met een concrete salarisrange publiceerde, kreeg ruim drie keer zoveel passende reacties als vergelijkbare bedrijven zonder salarisindicatie.

Op weg naar 100% transparantie

&Work ondersteunt werkgevers bij het helder formuleren van hun salarisbeleid en vacatureteksten. Want hoe opener de markt, hoe beter de match tussen talent en organisatie.

Transparantie is geen risico, maar een investering in vertrouwen. En vertrouwen is uiteindelijk het belangrijkste kapitaal in elke financiële relatie, ook die tussen werkgever en kandidaat.



