‘Aantal arbeidsmigranten veel groter dan gedacht’

Arbeidsmigratie is voor veel mensen een belangrijk thema bij de Tweede Kamerverkiezingen. Intelligence Croup bracht in kaart hoeveel werknemers uit het buitenland er nu echt zijn in Nederland en kwam tot de conclusie dat het er geen 220.000 tot 700.000 zijn, zoals de overheid schat, maar zo’n 1,7 miljoen.

Van die groep zijn er ongeveer 1 miljoen geregistreerd bij het UWV. Daarnaast zijn er ongeveer 250.000 kennismigranten, 100.000 gedetacheerde buitenlandse werknemers in dienst van buitenlandse werkgevers en 100.000 illegale derdelanders. Daarna volgen nog kleinere groepen als grensarbeiders, Oekraïners en internationale studenten.

11 miljoen werkenden

De discussie over arbeidsmigratie wordt gevoerd op basis van cijfers die de werkelijkheid systematisch onderschatten, zo stelt Geert-Jan Waasdorp, directeur arbeidsmarkt bij Intelligence Group. “Door registratiegaten, definitiebeperkingen en verouderde data hebben we slechts een klein deel in beeld van wat er werkelijk speelt op de Nederlandse arbeidsmarkt. Als we alle werkenden in Nederland zouden meetellen, hebben we geen 10 miljoen werkenden maar zeker 11 miljoen”, aldus Waasdorp.

Achterdeur

Volgens het bureau biedt het Nederlandse registratiesysteem onbedoeld een ‘achterdeur’ naar de arbeidsmarkt. “Via de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) kunnen derdelanders zonder verblijfsrecht een BSN verkrijgen, waarmee zij bankrekeningen openen en aan het werk gaan. Schattingen wijzen op meer dan 100.000 illegaal werkende niet-EU-burgers.” Onder meer de Arbeidsinspectie heeft vorig jaar al gewezen op misbruik van de RNI. “Het BSN vormt daarbij een soort sleutel tot administratief Nederland.”

