Netcongestie dwarsboomt subsidieaanvragen laadpalen voor trucks

Er is dit jaar € 15 miljoen beschikbaar voor de Subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur zwaar vervoer (Spula) voor ondernemers die op een publiek toegankelijke locatie laadinfrastructuur willen aanleggen voor zware elektrische voertuigen.

Aanvragen kan tot 19 december en halverwege deze maand was er nog maar iets meer dan € 3 miljoen aan aanvragen in behandeling. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doordat ondernemers de benodigde netaansluiting niet kunnen krijgen door het overvolle stroomnet.

Zware aansluiting niet beschikbaar

Voor de subsidie is een netaansluiting van 600 kilovoltampère nodig. De meeste ondernemers die die al hebben, vroegen vorig jaar al de ondersteuning aan. Andere bedrijven kunnen die niet op korte termijn krijgen vanwege netcongestie. Voor volgend jaar wordt gekeken of deze voorwaarde opnieuw geldt of wordt vervangen door een voorwaarde die meer ruimte biedt voor het doen van een aanvraag met een kleinere netaansluiting.

Sprila

Voor bedrijven die op eigen of gehuurd terrein laadinfrastructuur willen aanleggen voor elektrische voertuigen, is er de Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij bedrijven (Sprila). Daarvoor is een pot van bijna € 61 miljoen beschikbaar, maar het geld voor stationaire batterijen (€ 10,4 miljoen) is al op sinds de aanvraagronde in maart startte. Voor de aanleg van laadinfrastructuur met AC-laadstations is van de € 10 miljoen inmiddels € 6,3 miljoen aangevraagd. Er is € 17 miljoen aangevraagd voor de aanleg van laadinfrastructuur met DC-laadstations door niet-OV- of touringcarbedrijven. Daarvoor is in totaal € 31.,6 miljoen beschikbaar. Weinig animo is er voor de aanleg van laadinfrastructuur voor DC-laadstations en investeringen in een stationaire batterij voor OV-concessiehouders of touringcarbedrijven: die hebben van de € 9 miljoen nog maar een half miljoen aangevraagd.

Bron: RVO/ANP