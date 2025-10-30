Visionplanner Herfst Boost 2025: meer grip, minder handwerk

Met de Herfst Boost 2025 introduceert de softwareleverancier opnieuw een reeks innovaties die het werk van accountants en adviseurs intuïtiever, sneller en professioneler maken. Visionplanner versterkt daarmee zijn positie als hét platform voor financiële rapportage, jaarrekeningcontrole en advies.

Slimmer werken, sterker sturen

Minder handmatig werk, meer grip en overzicht. Dat is de rode draad in de Herfst Boost 2025. Tijdens Visionplanner Inspire beloofden we dat accountants met Visionplanner de jaarrekening kunnen maken die de klant nodig heeft. Deze boost lost die belofte in door middel van gerichte oplossingen voor de jaarrekening voor zorgaanbieders in Visionplanner Compilation First Edition. Andere nieuwe functionaliteiten helpen je bij efficiëntere dossiervorming, betere onderbouwing en slimmere communicatie. Van risicogericht samenstellen en krachtigere consolidatie tot het gebruik van de bekende Cygnus Atratus content van Tom Koning in Visionplanner Audit: Visionplanner biedt concrete oplossingen voor jouw dagelijkse praktijk.

Hoogtepunten uit de Herfst Boost 2025

Binnen Visionplanner Compilation kunnen gebruikers nu de initiële cijferbeoordeling ‘bevriezen’. Hierdoor wordt direct inzichtelijk welke correcties zijn doorgevoerd tijdens het samenstelproces. Deze functionaliteit ondersteunt het risicogericht werken en verhoogt de transparantie van het dossier, zowel voor de gebruiker zelf als voor reviews.

Daarnaast biedt de software meer flexibiliteit bij beknopte risicogerichte samenstelopdrachten. Gebruikers kunnen binnen deze opdrachten nu desgewenst gebruikmaken van een uitgebreidere bedrijfsverkenning.

In Visionplanner Audit is de Cygnus Atratus content van Tom Koning geïntegreerd. Je werkt met actuele instructies, branchegerichte sjablonen en een open vragenstructuur die aansluit op een risicogerichte controleaanpak.

Ook het consolidatieproces in Visionplanner Core is verder geoptimaliseerd. Nieuwe standaardeliminaties, aanvullende rubrieken en een verbeterde weergave van verschillen zorgen voor meer inzicht, snellere controles en minder handmatig werk.

Visionplanner voor elk type klant en dossier

Voor specifieke klantgroepen zijn er ook gerichte uitbreidingen. Zo stel je nu in Visionplanner Compilation First Edition ook jaarrekeningen op voor micro- en kleine zorgaanbieders, volledig conform de ROJW-modellen. En de SBR-jaarrekening voor banken is aangescherpt met extra validaties en automatisch gegenereerde specificaties.

Daarnaast bevat de Herfst Boost allerlei praktische verbeteringen, zoals ondersteuning voor 13 perioden in AFAS SB, een geoptimaliseerde weergave van presentatie-VJP’s en een actuele set SBI-codes.

Samen slimmer vooruit

Visionplanner ontwikkelt software continu in co-creatie met accountants en andere financiële professionals. De input van gebruikers uit klantgroepen, feedbacksessies en supportkanalen is de directe bron voor innovatie. Wensen en ideeën uit de praktijk zetten we om in slimme verbeteringen die het werkproces efficiënter, intuïtiever en toekomstbestendig maken.

“Het is goed om te zien dat Visionplanner steeds breder toepasbaar is en je er voor elk type organisatie wel mee uit de voeten kunt.” Aldus Joris Joppe. “In al mijn jaren in de accountancy heb ik aardig wat consolidaties en jaarrekeningen gemaakt. Het is geweldig om te zien hoeveel gebruiksgemak we inmiddels aan dat soort processen toevoegen.”

Meer weten?

Op de website van Visionplanner staat een volledig overzicht van alle vernieuwingen in de Herfst Boost 2025. Ook is daar de opname van het Lunch & Learn-webinar terug te kijken, waarin de belangrijkste functies worden toegelicht.

Bekijk alle ontwikkelingen in de Visionplanner Herfst Boost 2025