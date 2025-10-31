Belastingdienst actualiseert Q&A over Opgaaf werkelijk rendement box 3

De Belastingdienst heeft het document Vragen en antwoorden formulier Opgaaf werkelijk rendement (OWR) opnieuw uitgebreid en geactualiseerd. De update omvat ruim dertig nieuwe vragen en antwoorden, naast verduidelijkingen en aanvullingen op bestaande passages.

Nieuwe of gewijzigde onderdelen zijn te herkennen aan een sterretje (*) en de bijbehorende updatedatum in het pull-downmenu van het document.

Fiscus krijgt veel vragen

De uitbreiding volgt op de grote hoeveelheid vragen die de Belastingdienst sinds de zomer heeft ontvangen over het formulier OWR en de berekening van het werkelijk rendement in box 3. Het formulier is bedoeld om belastingplichtigen in staat te stellen zelf hun werkelijk behaalde rendement op te geven, na de uitspraken van de Hoge Raad in juni 2024. In die arresten oordeelde de Hoge Raad dat de tot dan toe gehanteerde forfaitaire berekening van het box 3-inkomen in strijd is met het EVRM.

Formulier

Omdat de Belastingdienst niet over de gegevens beschikt om het werkelijk rendement zelfstandig vast te stellen, moeten belastingplichtigen deze zelf aanleveren via het formulier OWR in Mijn Belastingdienst. Het formulier berekent automatisch het werkelijk rendement op basis van de ingevoerde gegevens.

De geactualiseerde Q&A bevat onder meer een uitgewerkt voorbeeld ter verduidelijking van de berekeningswijze. Daarnaast zijn er extra toelichtingen opgenomen op specifieke situaties die in de praktijk veel vragen oproepen, zoals de behandeling van gezamenlijke vermogensbestanddelen en de verwerking van koersverliezen en bankkosten.

Het document is hier te vinden, of via het tabblad ‘Vragen’ op de website van de Belastingdienst. De oorspronkelijke versie verscheen op 10 juli 2025; de huidige editie is bijgewerkt per 27 oktober 2025.